edición general
17 meneos
16 clics
Enfrentamientos en Bahrein entre la policía y manifestantes pro-iraníes [EN]

Enfrentamientos en Bahrein entre la policía y manifestantes pro-iraníes [EN]

Estallaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Bahrein y manifestantes con cánticos apoyando a Irán, difundidos en este país a través de redes sociales. En los videos se pueden ver ataques con artefactos incendiarios contra las fuerzas del orden, que afirman haber detenido a individuos que tomaban parte en las protestas. Algunas fuentes informan de refuerzos a la seguridad procedentes de Arabia Saudí. Bahrein también afirma haber detenido a personas compartiendo videos hechos con IA sobre daños en viviendas por ataques.

| etiquetas: bahrein , irán
15 2 0 K 182 actualidad
3 comentarios
15 2 0 K 182 actualidad
ehizabai #1 ehizabai
¿Veremos aquí a los que exclamaban contra los atropellos de los Ayatolas sobre manifestantes iraníes?
4 K 68
nemesisreptante #2 nemesisreptante
#1 es genial que en occidente estemos tan preocupados por las mujeres iraníes pero nos sude la polla el resto de mujeres de los países árabes , :roll:
3 K 42
placeres #3 placeres
Detalle importante.
La población es mayoritariamente Chii. mientras que la familia Real y "gobierno" son sunita... no es raro que sientan que para ellos no sea otra guerra religiosa más usando a los judios y cristianos como proxy.
0 K 11

menéame