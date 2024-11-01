Enfrentamientos en Bahrein entre la policía y manifestantes pro-iraníes [EN]

Estallaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Bahrein y manifestantes con cánticos apoyando a Irán, difundidos en este país a través de redes sociales. En los videos se pueden ver ataques con artefactos incendiarios contra las fuerzas del orden, que afirman haber detenido a individuos que tomaban parte en las protestas. Algunas fuentes informan de refuerzos a la seguridad procedentes de Arabia Saudí. Bahrein también afirma haber detenido a personas compartiendo videos hechos con IA sobre daños en viviendas por ataques.