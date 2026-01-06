edición general
La petrolera Chevron envía 11 buques a Venezuela

La petrolera Chevron envió al menos once buques cisterna a Venezuela y se espera que arriben a dos puertos controlados por el Gobierno del país caribeño en medio de los cambios tras la detención de su presidente, Nicolás Maduro, por EE.UU., informó este martes (06.01.2026) Bloomberg.

ixo #1 ixo
Van a repartir libertazzz y restaurar la democracia. xD
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 Expandiendo las fronteras de El Mundo Basado En Reglas.
karakol #9 karakol
El señor feudal envía sus recaudadores de impuestos a la aldea conquistada.

La única diferencia es que antes te quitaban las gallinas y las cosechas y ahora es petróleo, pero la mecánica es exactamente la misma.
Dene #8 Dene
Cuanto dicen que donó Chevron en la campaña electoral de zanahorio??
Findeton #2 Findeton
Pues ya estaría.
taSanás #3 taSanás
No sabían nada, ahí los tenían en reserva…
#4 NoMeVeas
Pues no lo veo nada claro
mikelx #7 mikelx *
respuesta de GPT para quien quiera valorar el saqueo:
Un petrolero medio grande cargado completamente de crudo podría transportar petróleo sin refinar con un valor de aproximadamente 120 millones de dólares.
#6 Acabose
USA, el pais de las oportunidades ......... oferta solo válida para los ladrones.
