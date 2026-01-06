La petrolera Chevron envía 11 buques a Venezuela

La petrolera Chevron envió al menos once buques cisterna a Venezuela y se espera que arriben a dos puertos controlados por el Gobierno del país caribeño en medio de los cambios tras la detención de su presidente, Nicolás Maduro, por EE.UU., informó este martes (06.01.2026) Bloomberg.
La única diferencia es que antes te quitaban las gallinas y las cosechas y ahora es petróleo, pero la mecánica es exactamente la misma.
Un petrolero medio grande cargado completamente de crudo podría transportar petróleo sin refinar con un valor de aproximadamente 120 millones de dólares.