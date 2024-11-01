La perversión de los algoritmos y por qué Internet no deja nada al azar: “En ChatGPT hay vacíos de información adrede”

La Inteligencia Artificial se ha programado de una manera concreta para alimentarse de datos concretos y procesarlos de una manera concreta. Eso no es neutro para nada. Y, por eso, en bots como ChatGPT hay vacíos de información intencionados. De hecho, ya hay ramas de la agnotología dedicadas a estudiar las bases de datos de la Inteligencia Artificial...