La Inteligencia Artificial se ha programado de una manera concreta para alimentarse de datos concretos y procesarlos de una manera concreta. Eso no es neutro para nada. Y, por eso, en bots como ChatGPT hay vacíos de información intencionados. De hecho, ya hay ramas de la agnotología dedicadas a estudiar las bases de datos de la Inteligencia Artificial...
Entonces... cuál es el problema, la letra pequeña que te ponen en la cara o los que no se leen la letra pequeña?
Por ejemplo, preguntas a ChatGPT sobre los crímenes de Israel o en qué se parecen el sionismo y el nazismo y se pone como un gato panza arriba.