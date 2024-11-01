edición general
Las personas sin hogar de Madrid tendrán una 'app' para contactar a asistentes sociales, un botón SOS y ubicar comedores y albergues

La aplicación ofrece información actualizada de servicios de primera necesidad: comedores y centros de día; recursos sanitarios -hospitales, centros de salud, de adicciones y de salud mental-; recursos de atención social (40 centros de servicios sociales municipales, Samur Social y oficinas de gestión de prestaciones); aseos y ropero. También incluye recursos de asesoría jurídica, de formación y empleo y la ubicación de fuentes o espacios con conexión a internet, como las bibliotecas municipales.

XtrMnIO #3 XtrMnIO
Ostras qué buena idea!! Además seguro que sólo es compatible con iPhone 17 Pro Max.
Olepoint #7 Olepoint *
#3 Os sorprendería lo que ha cambiado la imagen del "pobre" de antaño con el actual. Es posible que muchas personas que están alrededor nuestra lo pasen mal y tengas carencias que ni imaginas. Si tenéis interés, y posibilidades, os animo a que un día habléis con alguien de los servicios sociales o alguna ONG como Cáritas sobre el tema en cuestión.

PD. Un móvil hoy en día se puede conseguir por 50€ y la línea 3€ mensuales. Puede ser la diferencia entre comer ese día o no comer, o dormir al raso o en una cama.
UnoYDos #15 UnoYDos *
#7 Tanto no ha cambiado si existen artículos como este. Si haces una simple búsqueda en Google verás como desde 2016 se viene avisando de los problemas que tiene la gente sin hogar para encontrar trabajo sin tener acceso portales de internet.

www.grupo5.net/la-brecha-digital-afecta-a-los-sin-hogar/
#13 Borgiano
#3 Debe de hacer mucho que no ves un sintecho de cerca por lo que escribes.
lixivia #6 lixivia
Que será lo próximo…. ¿la oficina del minusválido en el ultimo piso de un rascacielos sin ascensor?
Robus #11 Robus
#6 ¿Te estás refiriendo a un atico del novio de cierta presidenta de una conocida comunidad autonoma? :-S
#4 Hoypuedeserungrandia *
Las personas sin hogar , personas necesitadas, ahora dispondrán de una APP, lo que primero necesitaran un móvil que para que funcione necesita pagar una cuota a una suministradora de telefonía. Todo muy en la línea del PP
g3_g3 #14 g3_g3
Deberían añadir en la app descuentos en los mejores hoteles, spas y restaurantes de Madrid.

Los mejores sintecho en Madrid.
ipanies #5 ipanies
En su cabeza sonaba super digno y solidario :palm:
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Claro que sí, con eso se soluciona el problema. ¿Pero no se da cuenta esta gente que las personas sin hogar lo que necesitan son profesionales que velen por ellos? No putas apps, que ni tienen móvil.
#9 mancebador
#2 Que no tienen móvil es tu opinión basada en la nada. Muchos si lo tienen.

#8 leernos la noticia ya para otro día.
Robus #12 Robus
#9 Por tu comentario he entrado a leer la noticia esperandome un "y un XX% de las personas sin hogar tienen móvil" y no, no lo pone.

Y, sinceramente, acusar a #2 de que usa una opinión basada en la nada y a continuación decir "muchos si lo tienen" sin indicar en que te basas me parece muy... er... ¿feo? :-S
jdmf #8 jdmf
Por que lo de intentar darles cobijo y un medio para ganarse la vida y sean independientes, eso es más caro que una App creada mediante un contrato a alguna empresita "amiga del partido"
Nitanmal #1 Nitanmal
De los creadores de la app COVID llega Indignitas. Huele a éxito rotundo
lixivia #16 lixivia
#11Novios de presidentas de conocidas comunidades autónomas hay muchos, pero vamos, con las buenas comisiones que se llevan de regalar nuestra sanidad pública a Quirón, ese ático tendrá ascensor... Pero vamos, es un suponer, por que no se de quien me hablas.
Abdo_Collo #17 Abdo_Collo
Algún entrepeneur afín a la lideresa habrá comisionado...
#10 danim
Lo veo bien, si centraliza la información de recursos disponibles puede seruna gran ayuda a quienes se quedan enlacalle o lo necesitan. No entiendo que una simple web informativa, porque dice que no hay que instalarla así que no es una app, se critique.
