Las personas sin hogar de Madrid tendrán una 'app' para contactar a asistentes sociales, un botón SOS y ubicar comedores y albergues

La aplicación ofrece información actualizada de servicios de primera necesidad: comedores y centros de día; recursos sanitarios -hospitales, centros de salud, de adicciones y de salud mental-; recursos de atención social (40 centros de servicios sociales municipales, Samur Social y oficinas de gestión de prestaciones); aseos y ropero. También incluye recursos de asesoría jurídica, de formación y empleo y la ubicación de fuentes o espacios con conexión a internet, como las bibliotecas municipales.
PD. Un móvil hoy en día se puede conseguir por 50€ y la línea 3€ mensuales. Puede ser la diferencia entre comer ese día o no comer, o dormir al raso o en una cama.
www.grupo5.net/la-brecha-digital-afecta-a-los-sin-hogar/
Los mejores sintecho en Madrid.
#8 leernos la noticia ya para otro día.
Y, sinceramente, acusar a #2 de que usa una opinión basada en la nada y a continuación decir "muchos si lo tienen" sin indicar en que te basas me parece muy... er... ¿feo?