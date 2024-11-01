Las personas sin hogar de Madrid tendrán una 'app' para contactar a asistentes sociales, un botón SOS y ubicar comedores y albergues

La aplicación ofrece información actualizada de servicios de primera necesidad: comedores y centros de día; recursos sanitarios -hospitales, centros de salud, de adicciones y de salud mental-; recursos de atención social (40 centros de servicios sociales municipales, Samur Social y oficinas de gestión de prestaciones); aseos y ropero. También incluye recursos de asesoría jurídica, de formación y empleo y la ubicación de fuentes o espacios con conexión a internet, como las bibliotecas municipales.