edición general
3 meneos
51 clics
¿Pero qué le ha dado a Trump con Europa? Las claves de su ataque frontal al liderazgo y la unidad en la UE

¿Pero qué le ha dado a Trump con Europa? Las claves de su ataque frontal al liderazgo y la unidad en la UE

El presidente de EEUU ya no disimula: apuesta en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional por alentar a la ultraderecha afín en el viejo continente, esa que quiere dinamitar las instituciones comunitarias desde dentro. "Son débiles", se mofa.

| etiquetas: donald trump , unión europea , ucrania , ultraderecha , populismo
2 1 0 K 30 politica
16 comentarios
2 1 0 K 30 politica
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Queridos niños ... que esto no viene de Trump. Viene de Obama y posiblemente de antes.

Lo diferencia es que Trump disimula menos que Gil Manzano en el Bernabeu.
4 K 65
powernergia #7 powernergia
#3 Claro, Trump es como los demás, no hay diferencias mas que en el disimulo.
0 K 11
#12 soberao
#7 En política exterior EE.UU solo tiene intereses, aunque a todo el mundo le gusta presumir de ser "socios de EE.UU" como presumía Aznar en su día con Bush, pero Bush solo tenía a Aznar para dar la impresión que no iban solos en la invasión de Iraq. No eran lo que Aznar siempre se creyó.
0 K 13
#13 MPPC
#7 Decir que no hay diferencias es como decir que no hay similitudes. Véase Victoria Nuland con su fuck Europe, trabajó para los gobiernos de Bush y de Obama.
0 K 11
#11 user31
#3 Me acuerdo yo cuando Obama apoyaba a la ultraderecha Europea... :shit:
¿Te suena el pivote asiático?
0 K 6
cenutrios_unidos #15 cenutrios_unidos
#3 Esto viene de el hundimiento del acorazado estadounidense USS Maine en el puerto de La Habana.
0 K 12
Olepoint #6 Olepoint *
¿ En serio es necesario responder ?

Esa historia es muy vieja, cuando el culpable eres tú y no lo piensas reconocer, siempre buscas culpables.

Por ejemplo, una caso de libro, la ultraderecha durante TODA la historia ha buscado solo el interés de la élite, obviamente, para conseguir los votos, necesitan de la clase trabajadora, a la que engañan diciendo que sus problemas vienen de los más débiles y pobres, no de la élite que acumula todo el poder y al riqueza.
1 K 18
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
EEUU no quiere a Europa como aliada, la quiere como docil sierva.
0 K 18
TheIpodHuman #10 TheIpodHuman *
#9 Exacto. Por eso ya es hora de que Europa mande a tomar por culo a EEUU y empiece hacer negocios con otros paises,

Yo ya lo dije hace tiempo (y lo sigo pensando) el futuro del mundo no esta ni en EEUU (un imperio en decadencia), el motor que va a mover el mundo en las proximas decadas va a estar en Asia.
1 K 26
#8 aletmp *
Yo creo que es por las regulaciones. UE tiene muchas regulaciones sobre alimentacion, agricultura, manufactura, derechos humanos,... Muchas son incluso tomadas como modelo por otros paises

Son restrictivas para el "libre comercio" de EEUU, es decir, vender sus mierdas. Por eso quieren acabar con Europa y sus regulaciones
1 K 18
Enésimo_strike #16 Enésimo_strike
#8 y porque una Europa unida es mucho más difícil de mangonear que un cúmulo de países más pequeños y vulnerables.
1 K 18
colipan #2 colipan
Xq tienen un país tercermundista y la comparación....
0 K 11
ummon #14 ummon
Bueno, hay muchos factores, pero uno de ellos puede ser.
Antes de la caída del muro de Berlín la guerra fría era contra la URSS.
Ahora la guerra fría es contra Europa, que para los moldes de USA somos comunistas recalcitrantes: tenemos sanidad pública, educación publica y cosas del estilo que representan el “enemigo”.
0 K 11
Mala #4 Mala
Porque tiene que estar dando por saco a alguien con importancia, para estar en el candelero y con Rusia y China no se atreve.
0 K 11
Ferran #1 Ferran *
Está enfadado porque España no va a Eurovisión en boicot a Israel.

Es un títere de Israel.
0 K 11
#5 eipoc *
Le ha dado por Europa porque quiere hacer el teatrillo de que no tenemos relación alguna para cuando se desate la guerra de Rusia con la OTAN. Así ante una escalada se lavan las manos.

Todos sabemos que Europa no somos nada más que unos esbirros de EEUU.
0 K 6

menéame