¿Pero qué le ha dado a Trump con Europa? Las claves de su ataque frontal al liderazgo y la unidad en la UE

El presidente de EEUU ya no disimula: apuesta en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional por alentar a la ultraderecha afín en el viejo continente, esa que quiere dinamitar las instituciones comunitarias desde dentro. "Son débiles", se mofa.
Lo diferencia es que Trump disimula menos que Gil Manzano en el Bernabeu.
¿Te suena el pivote asiático?
Esa historia es muy vieja, cuando el culpable eres tú y no lo piensas reconocer, siempre buscas culpables.
Por ejemplo, una caso de libro, la ultraderecha durante TODA la historia ha buscado solo el interés de la élite, obviamente, para conseguir los votos, necesitan de la clase trabajadora, a la que engañan diciendo que sus problemas vienen de los más débiles y pobres, no de la élite que acumula todo el poder y al riqueza.
Yo ya lo dije hace tiempo (y lo sigo pensando) el futuro del mundo no esta ni en EEUU (un imperio en decadencia), el motor que va a mover el mundo en las proximas decadas va a estar en Asia.
Son restrictivas para el "libre comercio" de EEUU, es decir, vender sus mierdas. Por eso quieren acabar con Europa y sus regulaciones
Antes de la caída del muro de Berlín la guerra fría era contra la URSS.
Ahora la guerra fría es contra Europa, que para los moldes de USA somos comunistas recalcitrantes: tenemos sanidad pública, educación publica y cosas del estilo que representan el “enemigo”.
Es un títere de Israel.
Todos sabemos que Europa no somos nada más que unos esbirros de EEUU.