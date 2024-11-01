Un periodista de la SER reitera en el Supremo que vio la confesión de la pareja de Ayuso horas antes de que la tuviera el fiscal general

Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER que publicó extractos del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en la noche del 13 de marzo de 2024, ha explicado que obtuvo esa información antes de las cuatro de la tarde de ese día, horas antes de que llegara a manos del fiscal general. No publicó la información hasta casi la medianoche por no tener "permiso" de una fuente a la que no ha identificado, acogiéndose a su derecho a no hacerlo.