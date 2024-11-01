Un periodista de la SER reitera en el Supremo que vio la confesión de la pareja de Ayuso horas antes de que la tuviera el fiscal general

Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER que publicó extractos del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en la noche del 13 de marzo de 2024, ha explicado que obtuvo esa información antes de las cuatro de la tarde de ese día, horas antes de que llegara a manos del fiscal general. No publicó la información hasta casi la medianoche por no tener "permiso" de una fuente a la que no ha identificado, acogiéndose a su derecho a no hacerlo.
No tengo la menor duda; la mejor defensa, para desviar la atención del noviete testaferro de la niña de la curva de Madrid, un buen ataque. La táctica preferida de MAR.
Y aquí estamos ... este mismo tribunal esta ya en el ajo; tenían que haber archivado la causa que les elevo Hurtado sin mas (uno lo hizo con un voto particular muy duro casi dirigidos a Lamela, Marchena y demás) ...pero han optado por este circo.
Y hay varios periodistas de diferentes medios diciendo que lo tenían antes.
Hurtado tadavía no lo tiene claro...
¿Y si al fiscal se lo filtraron con antelación por otro canal "no oficial" y disponía de la información mucho antes que los periodistas?
Alguien parece olvidar es se está hablando de un fiscal general del estado, no es un cualquiera que se informe de las noticias en MNM.