Un periodista de la SER reitera en el Supremo que vio la confesión de la pareja de Ayuso horas antes de que la tuviera el fiscal general

Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER que publicó extractos del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en la noche del 13 de marzo de 2024, ha explicado que obtuvo esa información antes de las cuatro de la tarde de ese día, horas antes de que llegara a manos del fiscal general. No publicó la información hasta casi la medianoche por no tener "permiso" de una fuente a la que no ha identificado, acogiéndose a su derecho a no hacerlo.

Veelicus
No me sorprenderia nada que quien filtro el mensaje a los periodistas haya sido MAR para asi montar todo este circo y poder acusar al FGE de haberlo filtrado el.
6
oceanon3d
#3 Necesitaba cómplices ... la fiscal Lastra, uno de segunda fila para poder desvincularse de la filtración y el del colegio de abogados que puso la denuncia por su cuenta sin consultar ni contar con las normas básicas de la asociacion.

No tengo la menor duda; la mejor defensa, para desviar la atención del noviete testaferro de la niña de la curva de Madrid, un buen ataque. La táctica preferida de MAR.

Y aquí estamos ... este mismo tribunal esta ya en el ajo; tenían que haber archivado la causa que les elevo Hurtado sin mas (uno lo hizo con un voto particular muy duro casi dirigidos a Lamela, Marchena y demás) ...pero han optado por este circo.
1
Stieg
#8 No sé, te digo lo que pienso. Que un fiscal general lo haga me parece muy ridículo, como si se quisiera suicidar políticamente.
Y hay varios periodistas de diferentes medios diciendo que lo tenían antes.
1
Barney_77
#9 Sinceramente, no creo que ningún fiscal se juegue si carrera por esta mierda, pero hay muchas cosas que me parecen muy sospechosas
1
laruladelnorte
Un dato que la Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran relevante para defender que, para entonces, ese correo no era confidencial.

Hurtado tadavía no lo tiene claro... :shit:
1
Barney_77
¿De donde salió la información entonces? ¿De fiscalía?
0
Stieg
#1 De Mar, lo hizo así para conseguir este esperpento.
3
Barney_77
#2 No me creo que MAR sea capaz de organizar todo esto... No es tan listo, ni siquiera cuando no está borracho.... Recién levantado.
0
CharlesBrowson
palabra de periodista! eh :popcorn:
0
Tecar
¿Y cómo puede asegurar el periodista que el fiscal no tenía la información antes que él?
¿Y si al fiscal se lo filtraron con antelación por otro canal "no oficial" y disponía de la información mucho antes que los periodistas?
Alguien parece olvidar es se está hablando de un fiscal general del estado, no es un cualquiera que se informe de las noticias en MNM.
0

