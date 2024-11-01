edición general
19 meneos
52 clics
Un periodista fichado en 2020 por el PP de Moreno para Canal Sur "desprecia" la cantidad de mujeres afectadas por el escándalo del cáncer de mama: "Qué asco. Qué vergüenza"

Un periodista fichado en 2020 por el PP de Moreno para Canal Sur "desprecia" la cantidad de mujeres afectadas por el escándalo del cáncer de mama: "Qué asco. Qué vergüenza"

En una intervención en el espacio televisivo que dirige en la radiotelevisión pública andaluza, León destacaba que había «2.000 casos de pruebas que no eran concluyentes, el 98 % positivos» y que «por tanto unos 40 casos solo, si era el 2 % de 2.000«, restando importancia con sus palabras y con sus propios gestos al padecer de, presuntamente, 40 mujeres (pues la cifra sigue siendo provisional, teniendo en cuenta los múltiples cambios de versión en los que ha incurrido la Administración andaluza.

| etiquetas: periodista , canal , sur , desprecio , cantidad , mujeres , escándalo , cáncer , mama
15 4 2 K 278 actualidad
10 comentarios
15 4 2 K 278 actualidad
Comentarios destacados:      
luspagnolu #1 luspagnolu
Cuando los políticos son miserables, necesitan de mercenarios de la pluma tan despreciables como ellos.
4 K 66
volandero #4 volandero
La tertulia de este tío, que ocupa toda la mañana, hace que Intereconomía parezca un nido de rojos.

Lavadito de cerebro sin disimulo alguno para los andaluces y andaluzas.

Pero del bueno, del que le gusta a Mariló Montero.
1 K 31
luspagnolu #5 luspagnolu
#4 Canal Sur ya era vomitivo con el PSOE pero lo del PP es ya sideral. Toros casi todos los días este verano; misas, los domingos y las tertulias son una absoluta vergüenza.
4 K 51
Milmariposas #7 Milmariposas
Pues que rece para que ni su madre, ni su hermana ni su mujer enfermen de esa terrible enfermedad y se le traspapelen los resultados...
0 K 14
XtrMnIO #10 XtrMnIO *
Si lo ha fichado el PP no es un periodista.

La derecha odia y señala a los periodistas.
0 K 13
Rogue #3 Rogue
No es un periodista, es un mercenario a sueldo, porque mata e hiere con sus palabras.
0 K 8
Alegremensajero #6 Alegremensajero
#3 Un apunte ortográfico: se usa "e" para evitar la cacofonía pero no cuando le sigue "i" o "hi" y hace diptongo o triptongo con la o las vocales siguientes a la "i".
2 K 29
#8 torbert
Cuanta demagogia, joder. El enchufado inútil intenta restarle importancia a su fallo y lo que deduce el demagogo es que "le da igual que mueran mujeres".

Es horrible, yo me bajo.
0 K 6
#9 roca
Votar al PP es votar a la muerte
0 K 6
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
No desprecia nada, informa de los datos.
Grupo 3 o no concluyente, cantidad total, porcentaje y cantidad de afectadas
1 K -4

menéame