·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7955
clics
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
5414
clics
El cómico y la broma
4829
clics
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"
3564
clics
El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"
3552
clics
El silencio cómplice
más votadas
716
Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia
639
El aumento de amenazas de la ultraderecha, detrás de la suspensión de 'Hora Veintipico' en la SER: "Están organizados"
501
Una niña de cinco años deportada a Honduras a pesar de ser ciudadana estadounidense es la última víctima infantil de la campaña de Trump. [ENG]
491
Óscar Jaenada: "No me jodas, el PSOE es de centro-derecha: monárquico y con traje y corbata"
443
Acabo de presentar mi 2ª demanda judicial contra Daniel Esteve (Desokupa)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
235
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
A Pérez Reverte lo ponen en su sitio
La Opinión de Juana Flores sobre la cancelación de las jornadas de la Guerra Civil Española organizadas por Arturo Pérez Reverte.
|
etiquetas
:
opinion
,
youtuber
,
arturo perez reverte
,
guerra civil
15
3
8
K
131
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
3
8
K
131
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
tul
si algun dia os lo encontrais preguntadle cuando escribe la novela sobre el nani
8
K
83
#3
Eukherio
#1
Tendría que dedicarle una novela a su hermano, que ese era el Harry el Sucio español, solo que corrupto.
4
K
46
#4
tul
#3
su hermano fue uno de los que torturo y asesino al nani para robarle el botin que creian que tenia.
2
K
23
#6
Eukherio
#4
Si lo sé, por eso lo dije. Salió hace unos meses en Menéame un artículo sobre el hermano bastante detallado que hablaba de sus fechorías, no recuerdo si llegó a portada.
0
K
8
#5
rusito
#3
te refieres a ese policía que le disparó por la espalda a un delincuente después que le dijese que echase a correr? Según el, un tiranucas no es malo, no es malo de verdad. El presumía en uno de sus artículos de conocer a malos con los que los tribunales internacionales tendrían meses y meses de trabajo. Así que te vas a quedar con las ganas
0
K
9
#16
MiguelDeUnamano
#8
Su familia se benefició del robo de propiedades durante el franquismo. Pudo tener una vida mucho más fácil que los descendientes de las familias a las que los hijos de puta de su familia robaron. Yo diría que gozó de esa "extraordinaria placidez".
2
K
37
#2
rusito
*
Hay que ser bastante torpe para meter a personajes como Aznar y Espinosa de Los Monteros en esas jornadas para hablar de "la guerra civil que todos perdimos". Como dijo alguien de la derecha: "hay españoles que vivieron bajo el franquismo con extraordinaria placidez". Pero otros no.
3
K
32
#7
Eukherio
#2
Es que mira que no habrá hoy en día expertos en la guerra civil en España. Antes no, porque tenían que investigar los británicos, pero ahora ya están las universidades hasta arriba. Tienes facultades y facultades de donde sacar a ponentes interesantes sobre el tema, pero no, el tío quería meter a políticos y a sus afines.
0
K
8
#11
rusito
#7
Pérez Reverte dijo que bajo el franquismo tenía libertad absoluta. Alguien así no puede ser imparcial.
3
K
31
#8
El_dinero_no_es_de_nadie
#2
Espinosa de Los Monteros tenía 4 años cuando murió Franco.
No vivió el franquismo
1
K
17
#9
rusito
#8
Jaime Mayor Oreja: , el periodista le preguntó directamente "¿no considera pertinente condenar el franquismo?". El ex ministro contestó: "No, por muchas razones. ¿Por qué voy a tener que condenar yo el franquismo si hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad?".
La derecha española es sociologicamente franquista en su mayoría y hemos heredado un franquismo 2.0 reformado.
3
K
31
#15
ElenaCoures1
#8
Menéame es fascinante
El sitio donde encontrarás fans del fascista y criminal del dictador Putin quejándose del dictador Franco sin cortarse un pelo
Es como ir al circo para ver los payasos trapecistas haciendo piruetas para intentar parecer respetables pero en realidad su número es de humor
1
K
-4
#13
pitercio
Yo creo que Reverte es un gran fichaje de la internacional fascista. Es lo más parecido que tienen a un intelectual.
1
K
26
#17
rogerius
En adelante va a firmar sus pamemas como Pérez Rastrero.
0
K
11
#10
YSiguesLeyendo
*
cuando saque los correos de hace meses con la nómina de participantes y el título de las jornadas y el Uclesito aceptando participar, a ver quién es el mentiroso y quiénes van a dejar de reírse. Vigorra y Reverte, los organizadores, dan todos los detalles en rueda de prensa este lunes. os pueden parecer bien o mal estas jornadas, pero quienes se han borrado a última hora están mintiendo. a mí me suda la polla el Reverte, pero me cae mucho peor la gente que miente
3
K
2
#12
Macnulti_reencarnado
El fascismo de extrema izquierda pone en su sitio a Pérez Reverte.
4
K
-11
#14
ElenaCoures1
#12
Su sitio está en la Academia de la lengua española; porque tiene influencia y se le respeta internacionalmente por ilustrado y tener éxito con sus obras
No me cae bien, pero no es un mindundi
1
K
16
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No vivió el franquismo
La derecha española es sociologicamente franquista en su mayoría y hemos heredado un franquismo 2.0 reformado.
El sitio donde encontrarás fans del fascista y criminal del dictador Putin quejándose del dictador Franco sin cortarse un pelo
Es como ir al circo para ver los payasos trapecistas haciendo piruetas para intentar parecer respetables pero en realidad su número es de humor
No me cae bien, pero no es un mindundi