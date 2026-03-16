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La UCO concluye que el expresidente de la Diputación de Almería pagaba una hipoteca con dinero de las mordidas
El popular Javier Aureliano García presuntamente utilizó a sus hermanos para blanquear y gastó 2.000 euros de fondos públicos en un viaje “personal” de dos días a Madrid
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#1
Spirito
*
Mayoria absoluta para las siguientes elecciones.
Están de moda cada vez más los ladrones al Pueblo.
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#2
mikhailkalinin
Lo de las diputaciones es la caña. Ya hay comunidades autónomas, no sé porqué se matienen.
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#4
OCLuis
#2
Casi pareciera que son chiringuitos montados para vivir del cuento... y como quienes tienen que desmontarlos son los mismos que viven gracias a ellos, pues eso.
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#3
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Economia circular
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Están de moda cada vez más los ladrones al Pueblo.