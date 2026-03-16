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La UCO concluye que el expresidente de la Diputación de Almería pagaba una hipoteca con dinero de las mordidas

La UCO concluye que el expresidente de la Diputación de Almería pagaba una hipoteca con dinero de las mordidas

El popular Javier Aureliano García presuntamente utilizó a sus hermanos para blanquear y gastó 2.000 euros de fondos públicos en un viaje “personal” de dos días a Madrid

| etiquetas: corrupción , almería , diputación , partido popular
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4 comentarios
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Spirito #1 Spirito *
Mayoria absoluta para las siguientes elecciones.

Están de moda cada vez más los ladrones al Pueblo.
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mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Lo de las diputaciones es la caña. Ya hay comunidades autónomas, no sé porqué se matienen.
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OCLuis #4 OCLuis
#2 Casi pareciera que son chiringuitos montados para vivir del cuento... y como quienes tienen que desmontarlos son los mismos que viven gracias a ellos, pues eso.
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Format_C #3 Format_C
Economia circular
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menéame