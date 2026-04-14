Pepe Viyuela plantea una solución al problema de la vivienda: "Igual se me acusa de comunista repugnante"

El humorista se puso serio y dijo con contundencia que "no se puede seguir especulando tanto con la vivienda" antes de plantear una medida al problema: "A lo mejor se me acusa de comunista repugnante. Más de una vez me lo han dicho, pero yo nunca he pertenecido a ningún partido. Pero yo creo que intervenir el mercado de la vivienda es importante, porque ahora mismo está en manos de monstruos que creen que pueden hacer de su capa un sayo y lo que es un derecho constitucional se convierte en un privilegio de muy pocos", sentenció.
| etiquetas: pepe viyuela , vivienda , derecho , comunismo
En una situación así, ¿vendrían los defensores de la propiedad privada a defender que una sola persona lo tenga todo? ¿o aceptarían que igual hay que poner un límite a cuanto poder puede acumular una sola persona?
Y si aceptamos que la libertad de mercado no es sagrada y hay que poner límites... ¿donde ponemos el límite? ¿un millón de casas? ¿1000 casas? ¿100 casas? ¿10 casas?
O por ejemplo, ¿hacemos un impuesto progresivo donde cada casa extra pague el doble de IBI que la anterior?
Solo puede comprar vivienda en una ciudad quien lleve dos años empadronado.
Empresas, especuladores o fondos de inversión no podrán comprar viviendas, edificios o terrenos hasta que la demanda de viviendas por los ciudadanos esté cubierta en un 80%
Y si, es comunista. Según el INE cada año se crean 250k nuevas familias (más de 500k personas) y sólo se construyen 100k viviendas. Hay escasez física de vivienda y hay que construir más. Pero los políticos impiden construir lo suficiente. Esa es la realidad.
Mientras sigáis echando la culpa a los "malvados especuladores" y no a los políticos que impiden construir, los precios seguirán subiendo. Porque además los controles de precios no han funcionado nunca en 4000 años. La escasez física no se arregla controlando precios.
Una vivienda es para vivir en ella.
No hace falta ningún control de precios. Sólo prohibir que una empresa pueda poseer una vivienda. Y poner IBI o IRPF progresivo a la persona.
Ya verías qué rápido se soluciona el tema y empienzan a aflorar viviendas.
¿todavía no te has dado cuenta que no importa cuantas casas se construyan, las comprarán los especuladores, porque son los que tienen dinero para comprarlas, para dejarlas cerradas y que siga habiendo escasez y precios altos?
El precio de la… » ver todo el comentario
Pero más allá de lo moral, tu argumento hace agua por varios lados. No existe un… » ver todo el comentario