Pepe Viyuela plantea una solución al problema de la vivienda: "Igual se me acusa de comunista repugnante"

El humorista se puso serio y dijo con contundencia que "no se puede seguir especulando tanto con la vivienda" antes de plantear una medida al problema: "A lo mejor se me acusa de comunista repugnante. Más de una vez me lo han dicho, pero yo nunca he pertenecido a ningún partido. Pero yo creo que intervenir el mercado de la vivienda es importante, porque ahora mismo está en manos de monstruos que creen que pueden hacer de su capa un sayo y lo que es un derecho constitucional se convierte en un privilegio de muy pocos", sentenció.