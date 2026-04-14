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Pepe Viyuela plantea una solución al problema de la vivienda: "Igual se me acusa de comunista repugnante"

Pepe Viyuela plantea una solución al problema de la vivienda: "Igual se me acusa de comunista repugnante"

El humorista se puso serio y dijo con contundencia que "no se puede seguir especulando tanto con la vivienda" antes de plantear una medida al problema: "A lo mejor se me acusa de comunista repugnante. Más de una vez me lo han dicho, pero yo nunca he pertenecido a ningún partido. Pero yo creo que intervenir el mercado de la vivienda es importante, porque ahora mismo está en manos de monstruos que creen que pueden hacer de su capa un sayo y lo que es un derecho constitucional se convierte en un privilegio de muy pocos", sentenció.

| etiquetas: pepe viyuela , vivienda , derecho , comunismo
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#4 Alcalino
en base a la libertad de mercado... ¿que pasaría si con el tiempo, el 100% de las viviendas del país acabaran en manos de una sola persona?

En una situación así, ¿vendrían los defensores de la propiedad privada a defender que una sola persona lo tenga todo? ¿o aceptarían que igual hay que poner un límite a cuanto poder puede acumular una sola persona?

Y si aceptamos que la libertad de mercado no es sagrada y hay que poner límites... ¿donde ponemos el límite? ¿un millón de casas? ¿1000 casas? ¿100 casas? ¿10 casas?

O por ejemplo, ¿hacemos un impuesto progresivo donde cada casa extra pague el doble de IBI que la anterior?
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emmett_brown #2 emmett_brown
Spoiler: no plantea ninguna medida concreta.
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#7 usuarioeliminado
#2 Lástima que tu comentario tampoco. Por estas cosas seguimos igual.
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#10 usuarioeliminado
#9 jaja, disculpa. :pagafantas:
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IrMaNDiÑo #11 IrMaNDiÑo *
La ley más sencilla del mundo:
Solo puede comprar vivienda en una ciudad quien lleve dos años empadronado.
Empresas, especuladores o fondos de inversión no podrán comprar viviendas, edificios o terrenos hasta que la demanda de viviendas por los ciudadanos esté cubierta en un 80%
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Findeton #1 Findeton *
El derecho es a comprar una vivienda. Nadie te impide comprarla, para lo cual el vendedor ha de libremente aceptar tu oferta.

Y si, es comunista. Según el INE cada año se crean 250k nuevas familias (más de 500k personas) y sólo se construyen 100k viviendas. Hay escasez física de vivienda y hay que construir más. Pero los políticos impiden construir lo suficiente. Esa es la realidad.

Mientras sigáis echando la culpa a los "malvados especuladores" y no a los políticos que impiden construir, los precios seguirán subiendo. Porque además los controles de precios no han funcionado nunca en 4000 años. La escasez física no se arregla controlando precios.
5 K -24
emmett_brown #3 emmett_brown *
#1 Un especulador no compra viviendas. Compra inmuebles.

Una vivienda es para vivir en ella.

No hace falta ningún control de precios. Sólo prohibir que una empresa pueda poseer una vivienda. Y poner IBI o IRPF progresivo a la persona.

Ya verías qué rápido se soluciona el tema y empienzan a aflorar viviendas.
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#5 Alcalino *
#1 Y tu ¿todavía no te has dando cuenta que son los especuladores los que les pasan los sobres a los políticos para que NO se construya, porque así es como se consigue la escasez que necesitan para que los inmuebles que ya tienen no pierdan valor?

¿todavía no te has dado cuenta que no importa cuantas casas se construyan, las comprarán los especuladores, porque son los que tienen dinero para comprarlas, para dejarlas cerradas y que siga habiendo escasez y precios altos?

El precio de la…   » ver todo el comentario
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#6 usuarioeliminado
#1 La necesidad de controlar precios es por la falta de empatía de los especuladores. No debiera ser necesario regular la vivienda; cualquier niño sabe que empeorar la vida de los demás está mal. Los adultos no solo lo saben, sino que por avaricia se dedican a ello como profesión. Que te parezca genial que los adultos jueguen a las casitas en perjuicio de otros me parece fabuloso, allá tú con tu moralidad fluida.

Pero más allá de lo moral, tu argumento hace agua por varios lados. No existe un…   » ver todo el comentario
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menéame