Peluquería de Canadá condenada a indemnizar a una persona no binaria por ofrecer en su web cortes solo para hombre, mujer, niño, barba o trenzas

Un tribunal de Quebec condenó a una peluquería a pagar 500 dólares a una persona no binaria. Alexe Frédéric Migneault fue a reservar un corte y el establecimiento solo ofrecía tarifas para hombre, mujer, niño,barba y trenzas, lo que le hacía sentir incómodo. Aunque el salón le ofreció tres cortes gratis y modificó el formulario web para añadir una opción sin género tras la primera queja, Alexe continuó con el proceso alegando haber sufrido un grave perjuicio y que la discriminación sufrida deterioró su salud mental y precipitó su baja laboral.