Peluquería de Canadá condenada a indemnizar a una persona no binaria por ofrecer en su web cortes solo para hombre, mujer, niño, barba o trenzas

Un tribunal de Quebec condenó a una peluquería a pagar 500 dólares a una persona no binaria. Alexe Frédéric Migneault fue a reservar un corte y el establecimiento solo ofrecía tarifas para hombre, mujer, niño,barba y trenzas, lo que le hacía sentir incómodo. Aunque el salón le ofreció tres cortes gratis y modificó el formulario web para añadir una opción sin género tras la primera queja, Alexe continuó con el proceso alegando haber sufrido un grave perjuicio y que la discriminación sufrida deterioró su salud mental y precipitó su baja laboral.
Porque dice mucho más sobre nuestra especie la violencia absurda que ejercemos los unos contra los otros de manera rutinaria que el hecho esporádico de que una persona abuse del sistema legal para obtener casito, ¿verdad?
¿O es que tu sensibilidad y la de quienes te votan positivo es muy selectiva?
#3 No des ideas
Therians, ahora gente del colectivo LGTB, toca enfadar a la masa contra las minorías
Se sintió incómodo.
Curiosa idea.
Derecho a llevar burka y por supuesto a insultar como fascista a quien no piensa como yo, que para nada es una actitud fascista.