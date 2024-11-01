edición general
Peluquería de Canadá condenada a indemnizar a una persona no binaria por ofrecer en su web cortes solo para hombre, mujer, niño, barba o trenzas

Un tribunal de Quebec condenó a una peluquería a pagar 500 dólares a una persona no binaria. Alexe Frédéric Migneault fue a reservar un corte y el establecimiento solo ofrecía tarifas para hombre, mujer, niño,barba y trenzas, lo que le hacía sentir incómodo. Aunque el salón le ofreció tres cortes gratis y modificó el formulario web para añadir una opción sin género tras la primera queja, Alexe continuó con el proceso alegando haber sufrido un grave perjuicio y que la discriminación sufrida deterioró su salud mental y precipitó su baja laboral.

#1 Tensk
Nos merecemos la extinción como especie.
17 K 185
Escafurciao #7 Escafurciao
#1 el nos ese vale para todos menos para el binario, así que ten cuidado.
0 K 8
Uge1966 #9 Uge1966
#1 La verdad es que si...
0 K 10
CerdoJusticiero #12 CerdoJusticiero
#1 Supongo que si eres tan sensible como para escribir este comentario en una noticia sobre cómo una persona abusa de un sistema legal, escribirás lo mismo en toooodos los meneos sobre asesinatos, agresiones sexuales, palizas, etcétera, ¿verdad?

Porque dice mucho más sobre nuestra especie la violencia absurda que ejercemos los unos contra los otros de manera rutinaria que el hecho esporádico de que una persona abuse del sistema legal para obtener casito, ¿verdad?

¿O es que tu sensibilidad y la de quienes te votan positivo es muy selectiva?
0 K 11
#14 mancebador *
#1 No es cosa de la especie, esto es básicamente cosa de los políticos (principalmente de los de izquierda, pero también los de derechas tienen lo suyo aunque no necesariamente en estas tonterías)

#3 No des ideas xD
0 K 10
JuanCarVen #2 JuanCarVen
Eso de que te indenmicen por sentirte incómodo no hay por donde cogerlo.
3 K 46
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
Ya llegaron las polémicas sobre minorías que merecen ser humilladas después de lo de Epstein :roll:

Therians, ahora gente del colectivo LGTB, toca enfadar a la masa contra las minorías
1 K 31
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Ahora la peluquería recurrirá a una instancia superior, les darán la razón y les tendrán que indemnizar por hacerles sentirse mal por una ofensa no buscada.
1 K 28
#4 Jacusse
Con cosas como esta se puede entender por qué muchos votan a Trump.

Se sintió incómodo.
1 K 25
ur_quan_master #13 ur_quan_master
#4 ¿ La cura contra el gilipollimo es votar más gilipollas?

Curiosa idea.
0 K 12
Tachy #3 Tachy
Tampoco ofrecía corte para therians, lo dio por si alguien más quiere denunciar.
1 K 17
Sandman #6 Sandman
Se soluciona poniendo una opción de 'Otros' al doble del precio por su "complejidad emocional" y listo.
0 K 12
Sandman #11 Sandman
La guinda del pastel es ir a una peluquería para arreglarte ese pelazo.  media
0 K 12
xyria #8 xyria
¿Esto es una web de bromas, no?
0 K 10
Druidaferal #16 Druidaferal
Esta es la lucha. Esto es por lo que la izquierda debe luchar, derecho a que condenen a un peluquero si no reconoce uno de mis 70 géneros posibles.
Derecho a llevar burka y por supuesto a insultar como fascista a quien no piensa como yo, que para nada es una actitud fascista.
0 K 9
#15 ernovation
Lo único que este/a quería es quejarse. Se le ofrece el corte de hombre o de mujer a escoger. ¿Qué más quiere? ¿Un pastelito?
0 K 7

