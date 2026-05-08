El peligroso escándalo neoliberal de las Facultades de Medicina de las universidades privadas como ejemplo de la degradación y mercantilización de la educación superior en España  

La enseñanza en las universidades públicas españolas está en la práctica sujeta a una implacable meritocracia, de tal manera que solo aquellos de los más brillantes estudiantes pueden cursar las carreras más demandadas. Aunque sin embargo desgraciada y peligrosamente, estudiantes más que mediocres pueden acceder a cursar una carrera de prestigio siempre y cuando eso sí provengan de familias pudientes que puedan desembolsar el equivalente a la compra de un piso en una ciudad mediana del interior peninsular.
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ya que comentas lo del mir, que los estudiantes de la privada se formen en hospitales públicos matando viejos pobres tampoco lo veo bien del todo. Lo adecuado sería que se hagan el mir en hospitales privados y se formen allí matando a viejos ricos.
Conozco a muchos ingenieros, yo entre ellos, que salieron de la publica igual que entraron. La universidad te da el título. Aprender aprendes trabajando
Cómo es lógico, van aprobando curso, faltaría más, con la pasta que cuestan.
Pero dudo que puedan ejercer o que pasen el mir.
Lo malo será que si dinero también valga para eso.
Pero está claro que desde hace décadas , se viene produciendo y cambio en el tipo de esfuerzo que hay que hacer para tener un título.
Si eres obrero, tu esfuerzo es estudiar y demostrar los conocimientos y los méritos.
Si tienes dinero, tu esfuerzo es pagar cada mes.
No te preocupes: eso lo solucionarán también las Derechas con clínicas privadas, donde no hace falta el MIR, y desmantelamiento de la pública.
/sarcasm
Era para findenton... pero me tiene en el ignore como a medio meneame supongo.
Pues a joderse, votar lo que se vota tiene consecuencias, es en las CCAA gobernadas por el PPVOX donde han aparecido universidades privadas como setas en primavera. Jodete currela, que tú hijo no ha sacado nota para estudiar en la publica lo que quería y no tienes pelas para comprarle un título en la privada.
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El problema es que la pública cada vez tiene menos plazas y con la degradación de los servicios públicos cada vez es más habitual que gente mediocre de privadas pasen a empresas privadas para gestionar servicios públicos que básicamente se dedican a extraer dinero público a cambo de un servicio deficiente.