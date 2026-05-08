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El peligroso escándalo neoliberal de las Facultades de Medicina de las universidades privadas como ejemplo de la degradación y mercantilización de la educación superior en España

El peligroso escándalo neoliberal de las Facultades de Medicina de las universidades privadas como ejemplo de la degradación y mercantilización de la educación superior en España  

La enseñanza en las universidades públicas españolas está en la práctica sujeta a una implacable meritocracia, de tal manera que solo aquellos de los más brillantes estudiantes pueden cursar las carreras más demandadas. Aunque sin embargo desgraciada y peligrosamente, estudiantes más que mediocres pueden acceder a cursar una carrera de prestigio siempre y cuando eso sí provengan de familias pudientes que puedan desembolsar el equivalente a la compra de un piso en una ciudad mediana del interior peninsular.

| etiquetas: educacion , salud , universidades
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21 comentarios
22 5 2 K 270 politica
eltxoa #1 eltxoa
Aquellos estudiantes que se formen para trabajar en el sector público deberían estudiar en la pública. Lo de la formación privada es un cachondeo. Títulos por perras para gente incapaz de hacer la O.
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Findeton #4 Findeton
#1 "El peligroso escándalo neoliberal" -> meneame de chiste.
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josde #13 josde
#4 Calla, que tu defiendes a algún neoliberal y chorizo, llamado Milei.
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Findeton #16 Findeton
#13 Yo defiendo la bajada de pobreza en Argentina, lo cual efectivamente ha conseguido el gobierno de Milei.
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#8 Cuchifrito
#1 Igualmente para trabajar en la publica tendran que aprobar un MIR
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eltxoa #15 eltxoa
#8 mi comentario no se limitaba a los médicos pero

ya que comentas lo del mir, que los estudiantes de la privada se formen en hospitales públicos matando viejos pobres tampoco lo veo bien del todo. Lo adecuado sería que se hagan el mir en hospitales privados y se formen allí matando a viejos ricos.
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#17 Druhftgckgtki
#1 los que salen de la publica saben mucho más?
Conozco a muchos ingenieros, yo entre ellos, que salieron de la publica igual que entraron. La universidad te da el título. Aprender aprendes trabajando
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pepel #11 pepel
Ese sin duda es uno de los farmavirus que llevan a la profesión médica a utilizar los pacientes como arma arrojadiza y de presión, cuando en realidad somos pacientes.
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curaca #21 curaca
#18 ¿quieres eecir que los médicos formsdos en universidades privadas cometen más errores que los formados en la pública? Fuente requerida. Por otra parte ¿Tú pides el título a los médicos que te atienden para ver dónde ha estudiado?
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curaca #20 curaca *
¿Los extranjeros también? Quiero decir los que vienen con carrera de medicina de fuera.
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Findeton #19 Findeton
#18 Yo desde luego prefiero alguien con mucha experiencia y contratado en los mejores hospitales de EEUU, que normalmente también han estudiado en universidades privadas.
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#2 daniMate
Ya he conocido a un par de familias (una de ellas se ve claramente que su hijo no es muy estudiante) que llevan pagando un pastizal en colegio privado y ahora universidad privada de medicina.

Cómo es lógico, van aprobando curso, faltaría más, con la pasta que cuestan.

Pero dudo que puedan ejercer o que pasen el mir.

Lo malo será que si dinero también valga para eso.


Pero está claro que desde hace décadas , se viene produciendo y cambio en el tipo de esfuerzo que hay que hacer para tener un título.
Si eres obrero, tu esfuerzo es estudiar y demostrar los conocimientos y los méritos.
Si tienes dinero, tu esfuerzo es pagar cada mes.
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Supercinexin #3 Supercinexin
#2 Pero dudo que puedan ejercer o que pasen el mir.

No te preocupes: eso lo solucionarán también las Derechas con clínicas privadas, donde no hace falta el MIR, y desmantelamiento de la pública.
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#6 Forestalx
#3 Yo añadiría que si bien lo que más alarma provoca por lo que toca es medicina, esto pasa en muchos otros estudios, y también pueden tener responsabilidades y consecuencias graves.
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Findeton #5 Findeton
Eso de estudiar en la privada es muy malo. Por ejemplo, estudiar medicina en Harvard, ¡lo peor que puedes hacer!

/sarcasm
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josde #14 josde
#5 No como tu verdad que no estudiaste medicina.o_o
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Songji #18 Songji
#5 Bueno, cuando te enfermes, tú ve a que te abra en canal en el hospital un niño rico que se ha diplomado en Harvard, o mejor, en alguna universidad privada española. Yo prefiero ponerme en manos de gente que han sido estudiantes brillantes en la pública y que han hecho todo por méritos propios y no gracias al dinero de papá.
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oceanon3d #12 oceanon3d *
¿Titulado en una privada del Opus? :troll:

Era para findenton... pero me tiene en el ignore como a medio meneame supongo. <:( <:( <:(
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#7 trasparente
No solo eso, los que han estudiado en colegios privados ya llegan dopados porque les han inflado las notas, para eso pagan. Es verdad que luego el examen de selectividad compensa algo el tema, lo de colegios públicos suelen sacar mejor nota.
Pues a joderse, votar lo que se vota tiene consecuencias, es en las CCAA gobernadas por el PPVOX donde han aparecido universidades privadas como setas en primavera. Jodete currela, que tú hijo no ha sacado nota para estudiar en la publica lo que quería y no tienes pelas para comprarle un título en la privada.
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#10 Aladroque
Es interesante que hay un sector de la izquierda muy relacionado con Podemos, que a través de uno de los reporteros estrella de Canal Red están tratando de impulsar precisamente el mensaje opuesto al de este envío, que los médicos son unos privilegiados y que sólo los hijos de familias pudientes pueden llegar a ser médicos.

x.com/i/status/2050261896188563832

x.com/i/status/2050466673258365308
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#9 Tecar
El que sabe, sabe, el que no, a la privada, esto ha sido así siempre.
El problema es que la pública cada vez tiene menos plazas y con la degradación de los servicios públicos cada vez es más habitual que gente mediocre de privadas pasen a empresas privadas para gestionar servicios públicos que básicamente se dedican a extraer dinero público a cambo de un servicio deficiente.
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menéame