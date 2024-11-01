Películas de culto: GoldenEye

Licencia para matar (1989) fue percibida como un fracaso, aunque 156.167.015 de dólares de recaudación mundial frente a un presupuesto de 32 millones no es precisamente un fracaso, pero sí es cierto que en la taquilla norteamericana no rindió bien (sólo recaudó 34.667.015 de dólares). Aún así, una tercera película con Timothy Dalton como 007 siguió adelante. Inicialmente tenía previsto su estreno en el verano de 1991, pero tendrían que pasar varios años, antes de que el público volviera a ver a James Bond de nuevo en la gran pantalla.
| etiquetas: cine , hollywood , james bond , 007 , pierce brosna