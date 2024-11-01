edición general
6 meneos
47 clics
Películas de culto: GoldenEye

Películas de culto: GoldenEye

Licencia para matar (1989) fue percibida como un fracaso, aunque 156.167.015 de dólares de recaudación mundial frente a un presupuesto de 32 millones no es precisamente un fracaso, pero sí es cierto que en la taquilla norteamericana no rindió bien (sólo recaudó 34.667.015 de dólares). Aún así, una tercera película con Timothy Dalton como 007 siguió adelante. Inicialmente tenía previsto su estreno en el verano de 1991, pero tendrían que pasar varios años, antes de que el público volviera a ver a James Bond de nuevo en la gran pantalla.

| etiquetas: cine , hollywood , james bond , 007 , pierce brosna
6 0 1 K 76 cultura
7 comentarios
6 0 1 K 76 cultura
carakola #3 carakola
El juego de N64 , junto con Perfect Dark, sí que es bastante mítico pero de la peli nunca lo había oído.
3 K 42
#2 Toponotomalasuerte
Película de culto? Me voy al sobre. Ya vi todo hoy.
3 K 38
#6 Tronchador.
#2 Exacto, lo único bueno es la canción de Tina como dice #1. No niego que sea entretenida, pero no se culto.
0 K 8
lonnegan #1 lonnegan
La canción de Tina Turner es una gozada
1 K 20
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
Golden Eye, película de culto, dentro de la serie de james Bond las hay mejores, 007 Contra el Doctor No ó Goldfinger.
0 K 16
#5 chocoleches
Peli comercial del montón, si alguien rinde culto a esta película, que se lo haga mirar.
0 K 12
yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
A mi me gusta. Pierce no fue el mejor James Bond pero era bueno. Pero tanto como de culto..
0 K 11

menéame