La película ‘Soy leyenda’ eliminó su final original porque el público de prueba sintió que el gran giro de la trama los había engañado [ENG]

Por fin, Will Smith está hablando sobre por qué el famoso cambio en el final de Soy leyenda fue culpa del propio público. Entre la larga lista de éxitos cinematográficos de Will Smith, Soy leyenda (2007) se ha vuelto… bueno, legendaria. Pero no por las razones que a Smith le habrían gustado. Fue el más reciente remake de la influyente novela de Richard Matheson y protagoniza a Smith como Robert Neville, aparentemente el único sobreviviente de un virus que mató a la mayor parte de la humanidad mientras mutaba a otros en feroces monstruos.