La película ‘Soy leyenda’ eliminó su final original porque el público de prueba sintió que el gran giro de la trama los había engañado [ENG]

Por fin, Will Smith está hablando sobre por qué el famoso cambio en el final de Soy leyenda fue culpa del propio público. Entre la larga lista de éxitos cinematográficos de Will Smith, Soy leyenda (2007) se ha vuelto… bueno, legendaria. Pero no por las razones que a Smith le habrían gustado. Fue el más reciente remake de la influyente novela de Richard Matheson y protagoniza a Smith como Robert Neville, aparentemente el único sobreviviente de un virus que mató a la mayor parte de la humanidad mientras mutaba a otros en feroces monstruos.

IkkiFenix #2 IkkiFenix
Ni me acuerdo del final de lo mala que era.
3 K 47
elgranpilaf #4 elgranpilaf
#2 Seguramente Will Smith pegándole a alguien :troll:
1 K 31
#7 Martillo_de_Herejes
#2 Tan mala que después de "suicidarse" con una granada, resulta que sobrevivió al bombazo.
0 K 7
maldia #9 maldia
#2 Al final se casan.
0 K 10
#1 Pivorexico
Para final épico el de la obra original, el cual da nombre a esta .
1 K 23
ombresaco #5 ombresaco *
#1 Te refieres al libro?

Comoplemento a #3 : una adaptación más fiel al libro meneame.net/story/soy-leyenda-mario-gomez-martin-curso-1966-1967
0 K 12
DrToxic #8 DrToxic
El final alternativo, que sin tirar cohetes era bastante mejor, lleva muchos años disponible en YouTube: www.youtube.com/watch?v=XVEjtloKlpM
0 K 12
ombresaco #3 ombresaco
Si no tiene nada que ver con el libro. En la película son una especie de vampiros-zombies, mientras que en el libro son perfectamente inteligentes y se puede hablar con vampiros
0 K 12
#6 Martillo_de_Herejes
El final es una puta mierda. Pero es evidente que no podían plasmar en la peli el final de la novela: la sociedad quiere finales felices donde el chico y la chica acaben juntos y el malo muera.... Salvo en el porno, que nos da igual.

Y en esta película, en la que el prota se desvive por buscar una cura, se identificó a Smith con el bueno, por lo que los otros debían ser los malos... además, por culpa de ellos perdió a su mujer y a su hija... y a la perra.
0 K 7

