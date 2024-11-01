Una pelea por "unas galletas y un Red Bull" desató el crimen de Asturias en el que una menor asesinó a su cuñada

Una discusión por "unas galletas y un Red Bull" fue el detonante del crimen ocurrido en Aces. La joven se alteró y comenzó a golpear a toda la familia. Primero a su novio y luego a sus suegros. Durante el forcejeo, la menor apuñaló a su cuñada con un cuchillo de cocina y huyó de la vivienda pinchado las cuatro ruedas de un coche y causado destrozos en otro de la familia política, para después deshacerse del cuchillo. La presunta agresora, tiene un bebé de pocos meses con el hermano de la víctima y se había trasladado a la casa hace unos meses.