Una pelea por "unas galletas y un Red Bull" desató el crimen de Asturias en el que una menor asesinó a su cuñada

Una discusión por "unas galletas y un Red Bull" fue el detonante del crimen ocurrido en Aces. La joven se alteró y comenzó a golpear a toda la familia. Primero a su novio y luego a sus suegros. Durante el forcejeo, la menor apuñaló a su cuñada con un cuchillo de cocina y huyó de la vivienda pinchado las cuatro ruedas de un coche y causado destrozos en otro de la familia política, para después deshacerse del cuchillo. La presunta agresora, tiene un bebé de pocos meses con el hermano de la víctima y se había trasladado a la casa hace unos meses.

21 comentarios
Comentarios destacados:    
#4 Sigo_intentandolo
Menor con un bebé... capaz de apuñalar a alguien en una discusión familiar...

Ufff... todo apunta a persana madura y con gran estabilidad emocional
#10 Vamohacalmano
#4 Apunta a gitanos maduros con gran estabilidad emocional.
#11 Leon_Bocanegra
#10 en la noticia del apuñalamiento el primero que comentó está strikeado por soltar la racistada de turno. Yo me andaría con ojo.
#12 Vamohacalmano
#11 ¿Lo que he dicho te parece racistada? si he dicho que son maduros con gran estabilidad emocional. Si total en este nuestro menéame te joden si le llevas la contraria a Harkon. Me ando con ojo cuando cruzo la acera por si me atropellan, me suda los huevos que me estraiqueen en una web. Hay que darle importancia a las cosas que son importantes.
#14 Leon_Bocanegra *
#12 a estas alturas de la vida me suda la polla lo racistas que puedan ser los demás. Allá cada uno con su conciencia. Si tuviera algún interés en el tema te habría reportado y no lo he hecho. Pero vengo de leer la noticia original y el primer comentario está strikeado por racista.
#16 Vamohacalmano *
#14 37 años llevo viviendo entre gitanos en Villa de Vallekas, donde somos comunidad y somos barrio como diría Juantxo Skalari. Y esto solo lo hemos vivido entre gitanos. Al que le parece racista...es que no sabe de lo que habla.
#17 Vamohacalmano
#13 Si, hace casi 50 años. Vuelvo a #16
#18 Leon_Bocanegra
#16 me parece que no has entendido la parte en la que me importa bien poco lo racista que pueda ser cada uno.
#20 Vamohacalmano *
#18 Me parece que no has entendido que no es racismo, que es experiencia. Es como cuando tiras una pelota para arriba, la experiencia te dice que va a caer. Con esto es igual, es algo esperado según los datos.
#13 PerritaPiloto
#10 Pues ya te digo que eso no son historias solo de gitanos. Suena a algo que podría haber hecho perfectamente el.mefio hermano de mi madre en los 80.
#5 trasparente
Red Bull es droga, crimen por droga, tendría el mono
Chinchorro #19 Chinchorro
Una mujer mata a otra, pero la verdadera víctima es la masculinidad de cristal de algunos comentaristas de la noticia.
antesdarle #9 antesdarle
Y yo que pensaba que en mi familia no se sabía gestionar situaciones de crisis
SegarroAmego #21 SegarroAmego *
El heteropatriarcado opresor es el culpable, sin duda
Euripio #7 Euripio
Nos ocultan la marca y nacionalidad de las galletas.
ChatGPT #8 ChatGPT
#7 yo por unas Moscovitas también mato
#15 oscarcr80
Le dió demasiadas alas...
#2 Katos
Yo si no la mató por ser mujer no entiendo nada
tusitala #3 tusitala
#2 Dado que el criminal no es hombre, habrá que estudiar los hechos antes de asumir las causas.
0 K 10
#6 Leon_Bocanegra
#2 La B)
