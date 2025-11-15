edición general
7 meneos
56 clics
Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo

Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo

Hasta el lugar del crimen se desplazaron Guardia Civil y asistencia sanitaria, que nada pudo hacer por salvar la vida de la mujer agredida

| etiquetas: menor , mata , cuñada , apuñalar , candamo
5 2 0 K 72 actualidad
1 comentarios
5 2 0 K 72 actualidad
#1 Spermando
Etnianos
0 K 7

menéame