El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8

A unos días de que Vigo encienda sus 12 millones de luces, los gallegos y los integrantes de los fondos de inversión APG y Swiss Life ya saben cuál será su regalo de Navidad: el nuevo tarifazo en la AP-9. La principal vía de comunicación de la comunidad volverá a sufrir una subida sustancial en el coste por recorrerla. Todo ello sin un rescate a la vista después de que la Comisión Europea dictaminase, por segunda vez, que la prórroga en vigor desde agosto de 2023 es ilegal.