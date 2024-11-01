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Paulita Pappel: “El porno no va a matar al patriarcado pero tiene potencial para hacerlo”

Paulita Pappel: “El porno no va a matar al patriarcado pero tiene potencial para hacerlo”

Productora y emprendedora de porno feminista, en el libro 'Sin sexo no hay feminismo. Un manifiesto proporno', propone una mirada al porno muy distinta a la que últimamente estamos acostumbradas, más como una herramienta de emancipación que de explotación

| etiquetas: porno , violencia sexual , feminismo
11 0 1 K 173 cultura
12 comentarios
11 0 1 K 173 cultura
Comentarios destacados:    
MIrahigos #4 MIrahigos
Porno para mujeres bien, porno para hombres mal, a no ser que el porno se haga como ellas digan que entonces bien también. Y así todo.
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ombresaco #5 ombresaco
#4 Aunque seguramente habrá quien lo piense, no me ha parecido que el artículo vaya por ahí
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MIrahigos #6 MIrahigos
#5 La verdad es que no me lo he leído, he comentado solo por los negativos.
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#8 Tecar *
#5 Pues lo he leído y sí que me ha parecido que va por ahí.
Su porno con sus reglas bueno, el de otros con las reglas de otros malo.
Al fin y al cabo no es más que un publireportaje de alguien que se dedica al negocio y lo lógico es que quiere es vender su producto.
De todas formas mal va si se dedica al porno y necesita eldiario.es para venderse.
1 K 19
ombresaco #12 ombresaco
#8 Su porno con sus reglas bueno Lógico, si no, lo haría de otra forma, o no lo haría
el de otros con las reglas de otros malo. No veo que diga algo que se pueda interpretar así
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cocolisto #10 cocolisto
#4 Lo único que has leído del articulo es lo que tenías escrito en el cerebro.
1 K 31
Gry #2 Gry *
Hay un canal de Tiktok donde un hombre se dedica a hacer reviews de los libros que lee su mujer y el pobre se va a fundir todo lo que gane con los vídeos en ayuda psicológica...

Edit: vm.tiktok.com/ZNRHcUTJY/
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Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
#2 Ohhh! Sí!!!! pobrecito hombre maltratado que no puede imponer ni a su esposa en propiedad lo que tiene que leer. Igual el problema es que es un hombre muy débil y aniñado.
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cocolisto #9 cocolisto
#2 Menudo zumbado.
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ombresaco #1 ombresaco
Relacionada: meneame.net/m/cultura/periodista-premio-menina-2025-reflexiona-esta-en

estaría bien un debate entre ambas
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Barbol_Pelao #11 Barbol_Pelao *
Muy buena entrevista, y efectivamente hay numerosos estudios que corroboran este extracto de la entrevista:

"Hay estudios que prueban que los hombres que consumen porno no se vuelven más violentos. Otros muestran que las mujeres que consumen porno suelen tener una vida sexual más satisfactoria, pero no hay ningún estudio que pruebe que hombres que consuman porno sean más violentos o ejerzan más violencia."

La única crítica que tengo a la entrevista es que no habla de la…   » ver todo el comentario
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#7 Tecar
"no podemos crear una sociedad pro sexo sin ser pro porno"
:troll:
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