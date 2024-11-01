Paulita Pappel: “El porno no va a matar al patriarcado pero tiene potencial para hacerlo”

Productora y emprendedora de porno feminista, en el libro 'Sin sexo no hay feminismo. Un manifiesto proporno', propone una mirada al porno muy distinta a la que últimamente estamos acostumbradas, más como una herramienta de emancipación que de explotación
| etiquetas: porno , violencia sexual , feminismo
Su porno con sus reglas bueno, el de otros con las reglas de otros malo.
Al fin y al cabo no es más que un publireportaje de alguien que se dedica al negocio y lo lógico es que quiere es vender su producto.
De todas formas mal va si se dedica al porno y necesita eldiario.es para venderse.
el de otros con las reglas de otros malo. No veo que diga algo que se pueda interpretar así
Edit: vm.tiktok.com/ZNRHcUTJY/
estaría bien un debate entre ambas
"Hay estudios que prueban que los hombres que consumen porno no se vuelven más violentos. Otros muestran que las mujeres que consumen porno suelen tener una vida sexual más satisfactoria, pero no hay ningún estudio que pruebe que hombres que consuman porno sean más violentos o ejerzan más violencia."
La única crítica que tengo a la entrevista es que no habla de la… » ver todo el comentario