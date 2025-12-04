edición general
Patriotas por Europa denuncia en Madrid la ideología ‘woke’, sus contradicciones y su penetración en las sociedades occidentales

Participarán en este bloque la periodista Cristina Losada y con el abogado y profesor Ricardo Ruiz de la Serna, quienes abordarán los efectos culturales, políticos y jurídicos de esta deriva relativista. El anfitrión del evento será el eurodiputado de VOX Juan Carlos Girauta que ofrecerá una intervención inicial sobre los orígenes del wokismo y su evolución como forma contemporánea del marxismo cultural, que ha sustituido la lucha de clases por la lucha de identidades. Girauta alertará de cómo esta ideología, promovida desde instituciones

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Espero que Girauta nos diga cómo los abogados de DeSantis, Florida, dijeron ante un juez la mejor definición de woke dada hasta ahora:

“woke es la idea de que en EE.UU hay desigualdades sistémicas y que se tendría que hacer algo al respecto".
www.fox13news.com/news/what-does-woke-mean-gov-desantis-officials-answ
8
themarquesito #3 themarquesito
#1 Ahí los abogados de Mr. Guantánamo estuvieron como para correrlos a guantazos
2
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 una imagen  media
2
elGude #2 elGude
Girauta es un idiota. No sabría encontrar su propio culo con un GPS de grado militar.
2
Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
No sabía quienes eran y resulta que ahí está lo más granado de la intelectualidad europea liderada por Viktor Orbán. :shit:
2
mmlv #8 mmlv
No sé qué es la "ideología woke" pero si le molesta a un tonto a las 3 como Girauta tan malo no será
0
Pablosky #6 Pablosky
Sigo pensando que para este tipo de noticias habría que crear un sub con el nombre correcto (¿chaladuras?) y que cada voto negativo contase como un positivo.
0
#9 drstrangelove
Girauta? Pero ése no se había jubilao ya? Que cansino.
0

