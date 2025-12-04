Patriotas por Europa denuncia en Madrid la ideología ‘woke’, sus contradicciones y su penetración en las sociedades occidentales

Participarán en este bloque la periodista Cristina Losada y con el abogado y profesor Ricardo Ruiz de la Serna, quienes abordarán los efectos culturales, políticos y jurídicos de esta deriva relativista. El anfitrión del evento será el eurodiputado de VOX Juan Carlos Girauta que ofrecerá una intervención inicial sobre los orígenes del wokismo y su evolución como forma contemporánea del marxismo cultural, que ha sustituido la lucha de clases por la lucha de identidades. Girauta alertará de cómo esta ideología, promovida desde instituciones
| etiquetas: juan carlos girauta , patriotas por europa , madrid , woke
“woke es la idea de que en EE.UU hay desigualdades sistémicas y que se tendría que hacer algo al respecto".
www.fox13news.com/news/what-does-woke-mean-gov-desantis-officials-answ