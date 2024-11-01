Pastor: el ICE me liberó porque soy blanco y no sería «divertido» [Ing]

Un pastor de Minneapolis que se unió a las protestas el miércoles dijo: «Vi a agentes del ICE rodeando a una joven que parecía ser hispana, así que me acerqué a ella y empezamos a corear: "No tenemos miedo, no tenemos miedo"». Callaghan dijo entonces que les pidió a los agentes de ICE que se lo llevaran a él en lugar de acosarla a ella. Entonces, un agente «se acercó, se puso frente a mí, me apuntó con un arma y me dijo: "¿Ahora tienes miedo?"», recordó Callaghan. Lo esposaron antes de dejarlo libre porque era blanco y «no sería divertido».