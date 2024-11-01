edición general
5 meneos
9 clics
‘Paso de líos’: los adolescentes creen que hablar de política cuesta amistades

‘Paso de líos’: los adolescentes creen que hablar de política cuesta amistades

En el patio del instituto, en el grupo de WhatsApp o en TikTok, la política rara vez se aborda de forma abierta, pero aparece de fondo en bromas, vídeos virales y memes. Esta presencia latente convive con una tendencia frecuente: muchos adolescentes prefieren no hablar de temas políticos o ideológicos. No porque no les importen, sino porque opinar puede “salirles caro”, provocando discusiones desagradables o haciéndoles “ganarse” etiquetas, e incluso quedarse fuera del grupo.

| etiquetas: política , jovenes
4 1 0 K 63 politica
13 comentarios
4 1 0 K 63 politica
Comentarios destacados:    
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Y no es mentira, hay gente tan cazurra que se toma las discrepancias como ataques personales y los desmentidos como insultos.
4 K 47
#6 Pitchford
Y entre no adolescentes también..
2 K 31
ur_quan_master #10 ur_quan_master *
#6 exacto. En las generaciones anteriores ya ha pasado.

Antes de la pandemia se podía salir con la cuadrilla y "arreglar el mundo" debatiendo un poco. A partir de ahí parte de la gente se levantó de cascos y ya no se puede hablar de nada sin que se pongan a aullar.

Hay más educación entre los ebrios patanes de usuarios de Meneame. xD
1 K 29
arturios #4 arturios
¡¡Putos pasotas!! :ffu:

Oh! espera, eso es de otra época xD
1 K 21
ipanies #1 ipanies
Pues yo espero que mis hijas no caigan en grupos fascistas, por lo que prefiero que hablen alguna vez de política. De todas formas, en la forma de actuar e incluso de vestir ya se identifica quien es un miserable y quien es buena gente ;)
Lo mejor es observar como se trata a un camarero en un bar o restaurante, solo con eso ya identificas a muchos mierdas.
1 K 16
cabobronson #5 cabobronson
Pues niños, para elegir amigos, hablad de política, lo agradeceréis el resto de vuestras vidas
1 K 13
#7 vGeeSiz
#5 "niños, sed igual de sectarios que yo"
0 K 10
MIrahigos #12 MIrahigos
No es verdad, sí que hablan pero solo los de Vox, el resto, como mi hijo y su grupo de amigos, se callan y pasan del tema. Uno de sus mejores amigos fuera del instituto está todo el día dándole la matraca con Vox, lo que no se da cuenta es que pese a que mi hijo le tiene mucho aprecio piensa que muy listo no es y prefiere no demostrárselo.
0 K 11
have_a_nice_day #9 have_a_nice_day
Seguramente los adolescentes que piensen así no serán los que insulten a Pedro Sánchez
0 K 10
Enero2025 #3 Enero2025
Y tienen razón.
0 K 7
UnoYDos #8 UnoYDos *
Traducción de "paso de problemas": Soy un arrastrado sin criterio que votare al primero que me parezca cuando lleguen las elecciones. El argumento de los veletas de toda la vida que van de PP a PSOE y viceversa.
0 K 7
Falk #11 Falk
La vida moderna, plagada de distracciones, está acabando con la introspección y el pensamiento crítico. Se cuestiona poco, y eso es lo que siempre ha hecho avanzar a la humanidad.
0 K 7
#13 Hacksturcon *
Normal, y no es de ahora, el chascarrillo de "en esta mesa ni futbol ni politica" es por algo... y tiene fondo. Mientras la gente no pueda debatir ideas sin polarizarse a saco, es mejor estar callado y esperar una audiencia mas tolerable.

Yo de politica solo hablo con mi mujer, y con mi cuadrilla. El resto, mejor con tacto... por si acaso.
0 K 6

menéame