‘Paso de líos’: los adolescentes creen que hablar de política cuesta amistades

En el patio del instituto, en el grupo de WhatsApp o en TikTok, la política rara vez se aborda de forma abierta, pero aparece de fondo en bromas, vídeos virales y memes. Esta presencia latente convive con una tendencia frecuente: muchos adolescentes prefieren no hablar de temas políticos o ideológicos. No porque no les importen, sino porque opinar puede “salirles caro”, provocando discusiones desagradables o haciéndoles “ganarse” etiquetas, e incluso quedarse fuera del grupo.
| etiquetas: política , jovenes
Antes de la pandemia se podía salir con la cuadrilla y "arreglar el mundo" debatiendo un poco. A partir de ahí parte de la gente se levantó de cascos y ya no se puede hablar de nada sin que se pongan a aullar.
Hay más educación entre los ebrios patanes de usuarios de Meneame.
Oh! espera, eso es de otra época
Lo mejor es observar como se trata a un camarero en un bar o restaurante, solo con eso ya identificas a muchos mierdas.
Yo de politica solo hablo con mi mujer, y con mi cuadrilla. El resto, mejor con tacto... por si acaso.