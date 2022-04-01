Un paso en falso y todo podría salir mal: los buzos de Ucrania que despejan minas submarinas rusas

El mar Negro está plagado de armas mortales. Pero nadie sabe cuántas hay ni dónde están. "Cuando nos acercamos a una, debemos guardar silencio, debemos ser lentos y debemos ser muy exactos", cuenta Vitalii, moviendo su mano como una serpiente, a medida que describe cómo nada entre las aguas oscuras hacia los dispositivos explosivos que yacen en el suelo del mar. El buzo ucraniano de 31 años, alto y de voz suave, es parte de un equipo de 20 personas con la tarea de desminar partes del mar Negro que aún están bajo control de Ucrania.