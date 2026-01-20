El Partido Comunista de Venezuela exige a la cúpula gubernamental explicar presencia en Caracas del jefe de la CIA  

“no ha sido explicada al pueblo venezolano”, al igual que tampoco se han hecho públicos “los acuerdos que se han ido construyendo con Donald Trump y con Marco Rubio”. En ese sentido, sostuvo que “el pueblo venezolano requiere conocer la verdad” y que el PCV “le exige a quienes hoy dirigen el Estado venezolano que informen con transparencia cuáles son los acuerdos a los que están llegando con el imperialismo y el gran capital”...
Cuidado, no confundir con el PSUV, el partido de Maduro y Delcy. El PCV defiende el respeto a las decisiones democráticas. Fueron perseguidos por el PSUV, robándoles sus siglas con lawfare y encarcelando durante más de un año a su representante (en coalición progresista) Enrique Márquez. Son valientes, en vídeo... viviendo allí y dan la cara contra la tiranía.
"Presos políticos, salario y derechos
Saben como han reprimido, desapareciendo y torturado a personas contrarias al chavismo desde por lo menos una década y no les importa, el tonto facha que se quiere dar de más sensato dirá que eran el mal menor.
Por aquí me pusisteis a parir por decir que Delcy y Padrino habían entregado a Maduro, pero a estas alturas quedan pocas dudas al respecto.
Parece que estés describiendo Cuba.
Y las licencias de importación, aduanas, alcabalas, explotación de cuanto mineral se atraviese. También varios ministerios y organismos y empresas estatales; privadas privadas, después de hacer una privatización a la rusa, etc, etc.
