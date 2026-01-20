edición general
El Partido Comunista de Venezuela exige a la cúpula gubernamental explicar presencia en Caracas del jefe de la CIA

“no ha sido explicada al pueblo venezolano”, al igual que tampoco se han hecho públicos “los acuerdos que se han ido construyendo con Donald Trump y con Marco Rubio”. En ese sentido, sostuvo que “el pueblo venezolano requiere conocer la verdad” y que el PCV “le exige a quienes hoy dirigen el Estado venezolano que informen con transparencia cuáles son los acuerdos a los que están llegando con el imperialismo y el gran capital”...

javierchiclana #1 javierchiclana *
Relacionada: www.meneame.net/story/director-cia-reune-delcy-rodriguez-caracas

Cuidado, no confundir con el PSUV, el partido de Maduro y Delcy. El PCV defiende el respeto a las decisiones democráticas. Fueron perseguidos por el PSUV, robándoles sus siglas con lawfare y encarcelando durante más de un año a su representante (en coalición progresista) Enrique Márquez. Son valientes, en vídeo... viviendo allí y dan la cara contra la tiranía.

"Presos políticos, salario y derechos

…   » ver todo el comentario
6 K 75
elmakina #9 elmakina
#1 Cuando alguno por aquí se entere de que en Venezuela hay presos políticos de izquierdas les va a explotar la cabeza.
4 K 46
javierchiclana #10 javierchiclana
#9 Aquí un montón de sindicalistas presos... con nombres y apellidos: prensapcv.wordpress.com/2026/01/20/video-pcv-exige-a-la-cupula-guberna
0 K 17
#16 jbetancurt
#9 que les va a explotar, son fachas que se hacen llamar de izquierda, saben perfectamente a la merda de gente que apoyan.

Saben como han reprimido, desapareciendo y torturado a personas contrarias al chavismo desde por lo menos una década y no les importa, el tonto facha que se quiere dar de más sensato dirá que eran el mal menor.
0 K 6
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin *
Que viva la lucha de la clase obrera. Aquí también tenemos izquierdistas fake muy conectados con el chavismo. Hora de plantar cara a esa pantomima y poner a líderes competentes y honestos que tengan presente la lucha de clases. Que viva el KPRF.
2 K 34
#3 mstk
Esto lo deja claro, por si aun no se han enterado en Venezuela.
album.mediaset.es/eimg/2026/01/20/donald-trump-y-su-ultima-provocacion
1 K 23
javierchiclana #22 javierchiclana
#20 Muchos lo confunden interesadamente y sólo enseñan la patita en sus medios de difusión "extraoficiales"
0 K 17
javierchiclana #14 javierchiclana
#11 La socialdemocracia es el sistema de gobierno que ha conseguido mejores, y más igualitarios, estándares de vida.
0 K 17
Findeton #20 Findeton *
#14 Ya pero hablamos de socialismo, es diferente. De primeras, no hay democracia involucrada.
0 K 8
Grymyrk #19 Grymyrk
El PCV se equivoca al propugnar 'elecciones libres' en un contexto dominado por el imperialismo en lugar de organizar la revolución obrera que tome el poder y derroque el Estado burgués
0 K 13
#5 BurraPeideira_
En la vida me hubiera imaginado al chavismo doblegado de esa manera. Y aún encima entregando al hijo Chávez a EEUU y contando mentiras.
Por aquí me pusisteis a parir por decir que Delcy y Padrino habían entregado a Maduro, pero a estas alturas quedan pocas dudas al respecto.
0 K 11
javierchiclana #8 javierchiclana *
#5 El chavismo es puro maquillaje de izquierda... revisa las denuncias del PCV. El PSUV es pura corrupción, el pueblo en la pobreza-exilio y una cúpula militar nadando en la abundancia... los generales controlan los yacimientos de oro. A pesar del abundante clientelismo y caridad populista en las últimas elecciones el Pueblo votó masivamente a la oposición 67 % vs 30%.
1 K 29
Findeton #11 Findeton
#8 Socialismo y corrupción son sinónimos. Siempre lo han sido.
1 K -2
#12 BurraPeideira_
#8 Aún seguís con eso? El chavismo tiene apoyo popular, aún después de haber traicionado sus principios y pese a toda la corrupción e inoperancia. Básicamente porque la oposición es mucho peor y porque hay un sentir colectivo de que el chavismo trajo cosas buenas para Venezuela. La oposición es lo que había antes de Chávez.
1 K 23
javierchiclana #13 javierchiclana
#12 Bueno, un 30 % sí que es apoyo popular pero mucho más es la oposición popular 67 % resultadosconvzla.com/
0 K 17
#18 BurraPeideira_
#13 Poco me parece.
0 K 11
#17 unocualquierax
#8
Parece que estés describiendo Cuba.
0 K 12
Horus #21 Horus
#8 ...los generales controlan los yacimientos de oro...

Y las licencias de importación, aduanas, alcabalas, explotación de cuanto mineral se atraviese. También varios ministerios y organismos y empresas estatales; privadas privadas, después de hacer una privatización a la rusa, etc, etc.…   » ver todo el comentario
1 K 26
thirdman #15 thirdman
La explicación es fácil.. nos dieron para el pelo
0 K 9
#2 Mesopotámico
Pues que han aprendido, de que sirve derrocar un gobierno y que la gente esté en contra. Lo descabezas, pones al segundo y mandas tú. Un win win de cojones.
1 K 9
#7 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#2 El win-win es tener a los líderes de la oposición haciéndoles la pelota, y a los del gobierno acutal también, a ver quien coopera más. Los venezolanos deben de estar:

media.npr.org/assets/img/2024/11/21/trh_so_awkward_artwork_wide-b4c2f9
0 K 16
#6 Yqsyo
Mejor tener a la guardia pretoriana cubana. Esto se lo sabía bien Marujita Díaz, que se trajo a Dinio. Por su petróleo.
0 K 6

menéame