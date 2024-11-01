El partido de Alvise naufraga en Castilla y León y encadena su segundo fracaso autonómico

Se Acabó La Fiesta se queda como octava fuerza con más de 17.000 papeletas y el 1,4% del voto, por detrás de IU-Sumar (27.000 y el 2,23%) y con casi el doble de sufragios que Podemos (9.000, el 0,74%). El partido del agitador ultra Alvise Pérez vuelve a irse de vacío de unas elecciones autonómicas. Se Acabó La Fiesta (SALF) no ha logrado entrar en las Cortes de Castilla y León con el 1,40% de los votos con el 98% escrutado. Se ha quedado más lejos que en Aragón, donde rozó el escaño por Zaragoza.