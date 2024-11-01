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El partido de Alvise naufraga en Castilla y León y encadena su segundo fracaso autonómico

El partido de Alvise naufraga en Castilla y León y encadena su segundo fracaso autonómico

Se Acabó La Fiesta se queda como octava fuerza con más de 17.000 papeletas y el 1,4% del voto, por detrás de IU-Sumar (27.000 y el 2,23%) y con casi el doble de sufragios que Podemos (9.000, el 0,74%). El partido del agitador ultra Alvise Pérez vuelve a irse de vacío de unas elecciones autonómicas. Se Acabó La Fiesta (SALF) no ha logrado entrar en las Cortes de Castilla y León con el 1,40% de los votos con el 98% escrutado. Se ha quedado más lejos que en Aragón, donde rozó el escaño por Zaragoza.

| etiquetas: partido alvise , cyl , naufraga
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Ankor #3 Ankor
Fracaso deberia haber sido sacar 0 votos.
17000 votos significa que hay esa cantidad de gente que cree en ese partido y que debería gobernar.
Lo unico bueno es que no han ido a VOX.
4 K 57
elTieso #5 elTieso
#3 Sí y no, hubo un partido formado por Ruiz Mateos de Rumasa, otro de Cicciolina actriz porno en Italia, que rascaron votos de un puñado de gente supongo que poco informada o con ganas de ver el mundo arder o cabreados que les votaban como desahogo, el de la ardilla esta es algo parecido, es bueno saber que se acabará esfumando. Hasta VOX parece haber tocado techo en CyL, otro aparente buen síntoma. (Al menos eso parece).
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josde #9 josde
#3 Bastantes menos que IU-Sumar, que tampoco logro nada
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#4 tpm1
¿Fracasa? Un partido que no tiene programa, que se gasta cuatro duros en campaña haciendo mítines en la calle y aún así consigue 17000 votos. Yo no lo llamaría fracaso.
3 K 48
#6 Suleiman
Un exitazo, ha superado a Podemos :troll:
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#10 El_dinero_no_es_de_nadie
Que Se Acabó La Fiesta, Pacma o votos en blanco saquen más votos que Podemos es lo que habría que pensar
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Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
No se mi sorprende mas que SALF saque 16k votos o que doble a la, otrora, poderosa Podemos.
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D303 #1 D303
Pues como Podemos y en poco tiempo Vox. Son partidos que nacen por intentar cambiar cosas y que al final son igual que todos. Los fundadores buscan forrarse y llegar al poder de forma rápida y para ello traicionan sus principios y a quien se les ponga por delante. Tanto hablo la derecha de las purgas estalinistas de Podemos y ahora las hace Vox.
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#12 Pand_
#1 igual ya es momento de darse cuenta de que todos los partidos políticos tienn su parte buena, y su parte mala, y que la clave es votar al que tiene más positivo.
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YSiguesLeyendo #11 YSiguesLeyendo
sacar el triple de votos que Podemos ahora es un fracaso? pues lo de Podemos entonces qué es?
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tarkovsky #13 tarkovsky
Hay que darle cancha al follardillas. A ver si hay suerte y le roba unos miles de votos a los franquistas.
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Los toxicos afortunadamente van desapareciendo, no convencen, y eso es bueno para todos.
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#8 tol_ondro
Date cuenta que esto es gente que existe, que están por ahí sueltos, 17000, que deciden votar eso, y se levantan un domingo convencidos de hacerlo, y preparan la papeleta y van al colegio electoral y hacen la cola y votan...

Tontos y encima motivados, los más peligrosos de todos.

Da terror.
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menéame