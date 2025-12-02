edición general
La paradójica transformación verde europea: eliminamos combustibles fósiles, pero abrimos minas

La paradójica transformación verde europea: eliminamos combustibles fósiles, pero abrimos minas

A fin de asegurarse el suministro y reducir la dependencia de las importaciones, Europa ha reactivado la apertura y explotación de minas en nombre de la transición verde. Las compañías mineras no han perdido el tiempo y están creando la imagen de que sin ellas no hay transición energética... Asumiendo los riesgos de provocar graves impactos sociales y medioambientales, la Unión ha reactivado la minería dentro de sus fronteras.

europa , transformación verde , minas , combustibles fósiles
pepel
Es economía reciclable; suprimimos residuos fósiles, y debemos generar nuevos residuos.
El_dinero_no_es_de_nadie
No es ninguna contradicción, nadie dijo que el cambio de modelo energético fuera gratis ni que no necesitara de muchos más materiales.

El cambio de modelo energético es simplemente dejar de depender de los combustibles fósiles.
Es caro ya que necesita de ayudas o subvenciones en cada parte del proceso y muchos materiales
Duke00
Pero no tiene en cuenta los pozos de gas y las minas de carbón que se cierran y cerraron ya. Minas que necesitaban extraer mucho más material de lo que extraerán las nuevas minas de las que habla el artículo.
WcPC
Porque era una farsa, era para que un grupito ganara dinero, no para "solucionar" nada.
Por eso se hicieron cosas como los "bonos de CO2" y mierdas así mientras los trenes europeos están peor y peor financiados, con menor utilización....
Se fomentaba el transporte en camión y coche...
No era realidad.
masde120
En unos años con la energía casi gratis y la mano de obra innecesaria por la automatización el mundo se va a convertir en un queso Gruyere. Es inevitable.
