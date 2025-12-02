La paradójica transformación verde europea: eliminamos combustibles fósiles, pero abrimos minas

A fin de asegurarse el suministro y reducir la dependencia de las importaciones, Europa ha reactivado la apertura y explotación de minas en nombre de la transición verde. Las compañías mineras no han perdido el tiempo y están creando la imagen de que sin ellas no hay transición energética... Asumiendo los riesgos de provocar graves impactos sociales y medioambientales, la Unión ha reactivado la minería dentro de sus fronteras.