La paradoja de la velocidad: por qué conducir más rápido rara vez significa llegar mucho antes

La paradoja de la velocidad: por qué conducir más rápido rara vez significa llegar mucho antes

"Despacio que tengo prisa". Es posible que hayas escuchado, o hasta dicho, esta frase o una similar para llamar a la calma: aunque algo sea urgente, si vamos demasiado rápido, es más fácil equivocarnos y eso al final nos hace perder más tiempo

16 comentarios
cenutrios_unidos
Si quieres llegar antes, sal antes. Para todo lo demás respeta los límites de velocidad.
ombresaco
#1 no va de eso el artículo, pero vale
skaworld
#1 Por eso los eyaculadores precoces dominaran la tierra
reivaj01
#1 Echar sal antes en invierno, en previsión de nevadas, puede estar bien, pero en verano no creo que sea muy efectivo.
Tok_Tok
#1 Pero eso es poner limites a la libertad de los burros (homicidas en potencia)!!!
borteixo
Fe en dios e ferro a fondo.
pitercio
Además, ten en cuenta tus experiencias: sales tarde, llegas tarde; sales justo y por un semáforo o no aparcar, llegas tarde; sales con tiempo, pasa cualquier cosa y llegas tarde; sales sobrado, te relajas, te distraes y llegas tarde. Es el universo contra ti. Es mejor dejarse fluir.
Rogue
Por eso Fernando Alonso nunca gana
DrEvil
Menudo faro de sabiduría el que ha escrito esto. Una pena ver para lo que está quedando la BBC.
ombresaco
#4 hombre... escribir todo ese tocho de algo que se resume en un gráfico y un párrafo, tiene su mérito.

No es nada fácil demostrar, y hay que poner muchos ejemplos, que cuantos más cambios de linea hagas.
Más largo va a parecer el artículo.

Y también añadir párrafos innecesarios.
Es importante si cobras por palabras.

O por párrafos.

Y hay que repetir mucho los conceptos, para que quede claro.

Inisto, tiene mérito alargar tanto algo que se escribe en un párrafo y en una gráfica.

Pues eso
nopolar
#6 Es la función principal de la IA generativa, y la que mejor hace. Le das un parrafito y te devuelve tres páginas mareando lo mismo sin aportar nada nuevo pero con un lenguaje correcto y aparente.
capitan__nemo
Esto o similar lo pondria en un audio, en un video, en un qr, en un meme, grafico o señal... en los paneles de informacion de trafico y enviado a los pasajeros no conductores.
chocoleches
Eso tiene sentido si vas en coche y respetas las normas de tráfico. Cuando haces en moto el mismo recorrido cada día durante años, te sabes las secuencias de semáforos, donde están los radares en la autovía y básicamente todo lo que tienes que hacer para bajar tu marca.
El_pofesional
Menuda parida de "artículo". Poco más puedo decir.
Virusaco
Acelerar más ayuda a llegar antes al siguiente semáforo en rojo.

Salu3
ombresaco
#10 como dice el artículo: En la vida real, los ahorros se reducen más debido a los semáforos, el tráfico, el clima, las condiciones de la carretera
