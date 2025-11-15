Palestina vence en San Mamés con un clamor contra el genocidio: “Thank you, Basque Country”

Tras el fin del partido, el marcador (3-0 para los vascos) no era tan importante como la pancarta que los jugadores de Palestina han mostrado con orgullo, en la que se leía “Thank you Basque Country” mientras se abrazaban unos a otros y los asistentes coreaban “Palestina askatu”
Soy de fuera de Euskadi y cada vez tengo mas claro que son de otra pasta.
Stop genocidio de Israel.
Pero tu a tu ritmo..
Para mi lo importante es la respuesta social.
No se tu pero, según la fuente, insultos y descalificaciones por poner la bandera de España, la hora de Madrid o llamarlos equipos ... pues hombre , esta feo y es anteponer dichos ideales nacionalistas, al partido en si.
No creo que dicha federación este como para saberse de memoria la situación geopolitica española en medio de un genocidio
Saludos
Lo has dicho todo.
Entonces deberían hacer también noticia los insultos del facherío contra los asistentes a este partido. Y son muchos, mira los comentarios más votados aquí:
www.marca.com/futbol/2025/11/15/pueblo-vasco-vuelca-palestina-san-mame
Alerta, puede provocar cáncer de ojos.
¿Son 4, 40, 400? Bueno, el hecho es que siempre hay gilipollas. A mi la noticia principal me ha encantado y positivo se ha llevado.
Lo que no quita es que las redes asociadas estén a rebosar de subnormales. Y estos, lograron que la federación tuviera que cambiar esas cosas
Saludos
Es emocionante que sientan el apoyo de todos los que estamos contra el genocidio y gritar todos a una ¡Palestina libre!
www.larazon.es/deportes/futbol/palestina-lia-bandera-espana-independen
Supongo que luego a misa los domingos como si nada.