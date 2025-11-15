edición general
Palestina vence en San Mamés con un clamor contra el genocidio: “Thank you, Basque Country”

Tras el fin del partido, el marcador (3-0 para los vascos) no era tan importante como la pancarta que los jugadores de Palestina han mostrado con orgullo, en la que se leía “Thank you Basque Country” mientras se abrazaban unos a otros y los asistentes coreaban “Palestina askatu”

Mountains #1 Mountains
Pelos de punta con el mosaico y apoyo social..

Soy de fuera de Euskadi y cada vez tengo mas claro que son de otra pasta.

Stop genocidio de Israel.
15 K 125
Mountains #6 Mountains *
#5 Asunto grave un GENOCIDIO

Pero tu a tu ritmo..
14 K 121
escuadron #9 escuadron
#6 Digo yo que los qué desviaron la atención fueron los ofendiditos por las banderas españolas, no?
1 K 20
Mountains #11 Mountains *
#9 Si te parece correcto frivolizar con un asunto con cientos de miles de muertos.. allá tu.

Para mi lo importante es la respuesta social.
1 K 25
#12 wendigo
#11 Pues hombre... esa misma respuesta social es la que recibió la federación Palestina por parte de algunos independentistas... según okdiario

No se tu pero, según la fuente, insultos y descalificaciones por poner la bandera de España, la hora de Madrid o llamarlos equipos ... pues hombre , esta feo y es anteponer dichos ideales nacionalistas, al partido en si.

No creo que dicha federación este como para saberse de memoria la situación geopolitica española en medio de un genocidio

Saludos
0 K 10
Mountains #13 Mountains
#12 Ok diario :roll:

Lo has dicho todo.
1 K 25
EsUnaPreguntaRetórica #14 EsUnaPreguntaRetórica *
#12 ¿Te parece normal hacer una noticia de los insultos de cuatro exaltados?
Entonces deberían hacer también noticia los insultos del facherío contra los asistentes a este partido. Y son muchos, mira los comentarios más votados aquí:
www.marca.com/futbol/2025/11/15/pueblo-vasco-vuelca-palestina-san-mame

Alerta, puede provocar cáncer de ojos.
1 K 25
#15 wendigo *
#14 Cada uno hace noticia de lo que le salgo de los huevos. Todos sabemos de que palo va la fuente.

¿Son 4, 40, 400? Bueno, el hecho es que siempre hay gilipollas. A mi la noticia principal me ha encantado y positivo se ha llevado.

Lo que no quita es que las redes asociadas estén a rebosar de subnormales. Y estos, lograron que la federación tuviera que cambiar esas cosas

Saludos
0 K 10
#10 guillersk
#6 jenosidio :troll:
0 K 10
#7 laruladelnorte
. Tras el pitido que ha dado por finalizado el partido, el marcador no era tan importante como la pancarta que los jugadores de Palestina han mostrado con orgullo, en la que se leía “Thank you Basque Country”, mientras se abrazaban unos a otros y los asistentes coreaban “Palestina askatu

Es emocionante que sientan el apoyo de todos los que estamos contra el genocidio y gritar todos a una ¡Palestina libre!
4 K 52
#8 DiCrEn
Justo he estado de viaje en Bilbao por otros motivos, y me parecía muy emocionante como familias enteras llevaban unos banderas de Euskadi y otros banderas de Palestina. Creo que pocas veces puedes ver eso en partidos de fútbol.
3 K 47
#16 joangg
En la web de Marca no aparece ninguna reseña ni siquiera en las tablas de resultados de partidos amistosos. ¿¿Qué raro , no? ¿Seguro que fue ayer? (Modo ironía ON)
3 K 42
Magog #3 Magog
3-0, poca broma
0 K 11
Mountains #4 Mountains *
#2 Vaya vergüenza (la razón) tratando de desviar la atención de un asunto tan grave de esa manera..

Supongo que luego a misa los domingos como si nada.
9 K 58
plutanasio #5 plutanasio
#4 asunto grave un partido de fútbol? :shit:
11 K -31
sofazen #17 sofazen
El martes 18 juegan contra Catalunya.
0 K 9

