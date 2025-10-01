edición general
Palestina despierta la lucha obrera en Italia

Palestina despierta la lucha obrera en Italia

Si el Gobierno de Meloni pretende arrastrar al país al genocidio, la guerra y las catástrofes, la clase trabajadora y el movimiento estudiantil están mostrando otro camino alternativo.

Barney_77 #1 Barney_77
¿Lucha obrera o batalla política contra un gobierno que no gusta a grupos de gente más o menos numerosos pero que hacen mucho ruido? ¿Ganar en la calle lo que perdieron en las urnas?
#3 pozz
#1 Pues vistas las encuestas mas recientes en Italia, Meloni pasaria del 26% en las elecciones del 2022, al 28-30% si las elecciones se hicieran en estos momentos.
www.electografica.com/2025/09/italia-encuesta-swg-250915.html
electomania.es/encuesta-italia-bidi-19sep-movimiento-5-estrellas-conti
Y es curioso, la izquierda y ultraizquierda baja,, y sube la derecha y ultraderecha, esta dinamica se repite en otras muchas encuestas. Al final todo esto son burdas pataletas, intentar lograr en las calles lo que son incapaces de lograr en las urnas.
Gadfly #2 Gadfly
Les han dicho a estos que han firmado un acuerdo de paz?
Barney_77 #4 Barney_77
#2 Los palestinos se la pela infinito.
