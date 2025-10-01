·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7497
clics
La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA
8945
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
5611
clics
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
7056
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
5385
clics
Pacifistas
más votadas
515
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
501
"Qué gordito has vuelto de Auschwitz": la frase de un diputado del PP valenciano a un integrante de la Flotilla de ayuda a Gaza
578
La 1 dispara sus audiencias: radiografía del explosivo auge de sus programas diarios en RTVE
801
Israel abre fuego en Gaza: mata a seis palestinos a pesar del acuerdo de paz
384
El 21% de los españoles cree que los años del franquismo fueron 'muy buenos' y un prestigioso historiador responde con un mensaje clarísimo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
22
clics
Palestina despierta la lucha obrera en Italia
Si el Gobierno de Meloni pretende arrastrar al país al genocidio, la guerra y las catástrofes, la clase trabajadora y el movimiento estudiantil están mostrando otro camino alternativo.
|
etiquetas
:
palestina
,
despierta
,
lucha obrera
,
italia
14
3
1
K
191
politica
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
1
K
191
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Barney_77
¿Lucha obrera o batalla política contra un gobierno que no gusta a grupos de gente más o menos numerosos pero que hacen mucho ruido? ¿Ganar en la calle lo que perdieron en las urnas?
1
K
16
#3
pozz
#1
Pues vistas las encuestas mas recientes en Italia, Meloni pasaria del 26% en las elecciones del 2022, al 28-30% si las elecciones se hicieran en estos momentos.
www.electografica.com/2025/09/italia-encuesta-swg-250915.html
electomania.es/encuesta-italia-bidi-19sep-movimiento-5-estrellas-conti
Y es curioso, la izquierda y ultraizquierda baja,, y sube la derecha y ultraderecha, esta dinamica se repite en otras muchas encuestas. Al final todo esto son burdas pataletas, intentar lograr en las calles lo que son incapaces de lograr en las urnas.
0
K
7
#2
Gadfly
Les han dicho a estos que han firmado un acuerdo de paz?
0
K
7
#4
Barney_77
#2
Los palestinos se la pela infinito.
1
K
16
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.electografica.com/2025/09/italia-encuesta-swg-250915.html
electomania.es/encuesta-italia-bidi-19sep-movimiento-5-estrellas-conti
Y es curioso, la izquierda y ultraizquierda baja,, y sube la derecha y ultraderecha, esta dinamica se repite en otras muchas encuestas. Al final todo esto son burdas pataletas, intentar lograr en las calles lo que son incapaces de lograr en las urnas.