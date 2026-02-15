Palcos VIP en el Bernabéu, bolsos de Hermès y restaurantes estrella Michelin: la vida de lujo del líder de la red del 'narcopoli'

La detención del exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez, y otras 14 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes a finales de 2024, desveló la existencia de una gran red de narcotráfico que había ganado cientos de millones de euros. La investigación de la Policía Nacional ha permitido relacionar al líder de la trama, Ignacio Torán, y a varios de sus socios con la pertenencia de varios coches de lujo, relojes de alta gama, bolsos de marca o viviendas millonarias. Una vida de lujo a plena vista.