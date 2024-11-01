Palantir Technologies publicó el 19 de abril de 2026 en X un manifiesto que propone instaurar el servicio nacional obligatorio en EE.UU

Argumentando que “todos deben compartir el riesgo y el costo” de los conflictos armados. La empresa pide abandonar el modelo de fuerzas armadas totalmente voluntarias, en medio de la escalada con Irán que ya lleva siete semanas. El argumento de fondo no es solo sobre soldados: es sobre talento tecnológico, IA y ciberdefensa como recursos estratégicos que el mercado no puede escalar solo. El conflicto de intereses es obvio: más manpower militar y más inversión en defensa tech beneficia el negocio central de Palantir. Grupos de defensa de derecho
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Free Luigi.
www.meneame.net/story/supervillanos-serie-b-manifiesto-palantir-ha-vue
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uuuuUUUUUHHHHUUUU!!!!!
Básicamente dice que han sido "los buenos del mundo" y han gastado millones en "mantener la paz"...
Y que "ya ha pasado el tiempo de seguir siendo "los buenos del mundo""...
Vamos, estar en paz alrededor de 15 años en sus 250 años de historia le parece a estos tipos "mantener la paz"...
Y eso sin contar los golpes de estado que han creado en otros países, seguramente esos 15 años no llegarían ni a 1 si los incluyéramos.
Imaginaos lo que propone este "lumbreras" si los últimos 250 años han sido "pacíficos" para él.