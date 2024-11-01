Palantir Technologies publicó el 19 de abril de 2026 en X un manifiesto que propone instaurar el servicio nacional obligatorio en EE.UU

Argumentando que “todos deben compartir el riesgo y el costo” de los conflictos armados. La empresa pide abandonar el modelo de fuerzas armadas totalmente voluntarias, en medio de la escalada con Irán que ya lleva siete semanas. El argumento de fondo no es solo sobre soldados: es sobre talento tecnológico, IA y ciberdefensa como recursos estratégicos que el mercado no puede escalar solo. El conflicto de intereses es obvio: más manpower militar y más inversión en defensa tech beneficia el negocio central de Palantir. Grupos de defensa de derecho