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Supervillanos de serie B: el manifiesto de Palantir que ha vuelto loco a todo el mundo es un disparate

Supervillanos de serie B: el manifiesto de Palantir que ha vuelto loco a todo el mundo es un disparate

Palantir acaba de publicar un decálogo mesiánico que exige fundir el talento de la costa oeste estadounidense con la maquinaria bélica del Estado. Académicos de prestigio y plumillas nos rasgamos las vestiduras ante lo que percibimos como el alba ineludible del tecnofascismo. Todos parecemos ignorar convenientemente que nos enfrentamos a un vulgar folleto de ventas redactado por mercenarios digitales disfrazados de filósofos patricios.

| etiquetas: palantir , ia , alex karp , inteligenci artificial
19 4 0 K 284 tecnología
2 comentarios
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Cada uno de los despertares del protestantismo de USA es más delirante que el otro. El quinto despertar es un culto a la personalidad enfocado en el mensaje profético de un CEO, como Steve Jobs o Thiel. Pero no hay diferencia. Todo como en un mal viaje.
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#2 UNX
No sé si el producto que vende Palantir es tan inútil como dar a entender el autor, pero sé que seguirá vivo mientras haya una administración tan corrupta en EEUU que siga financiándolo.
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menéame