Supervillanos de serie B: el manifiesto de Palantir que ha vuelto loco a todo el mundo es un disparate

Palantir acaba de publicar un decálogo mesiánico que exige fundir el talento de la costa oeste estadounidense con la maquinaria bélica del Estado. Académicos de prestigio y plumillas nos rasgamos las vestiduras ante lo que percibimos como el alba ineludible del tecnofascismo. Todos parecemos ignorar convenientemente que nos enfrentamos a un vulgar folleto de ventas redactado por mercenarios digitales disfrazados de filósofos patricios.