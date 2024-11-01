Los países con más kilómetros de tren de alta velocidad, expuestos en un gráfico con un dominador brutal: China

Según los datos de World Population Review y como podemos ver en el gráfico elaborado por Visual Capitalist, China tiene más de 40.000 kilómetros de vías en las que sus trenes van a 250 km/h o más. Tienen otros 12.800 kilómetros en construcción y más de 11.000 planeados. En total, unos 64.000 kilómetros de vías de alta velocidad. Además, están avanzando para que su red sea la de más alta velocidad gracias a los avances del maglev, los trenes magnéticos, con vías que ya unen ciudades como Pekín y Shanghái a velocidades de más de 430 kilómetros