Los países con más kilómetros de tren de alta velocidad, expuestos en un gráfico con un dominador brutal: China

Según los datos de World Population Review y como podemos ver en el gráfico elaborado por Visual Capitalist, China tiene más de 40.000 kilómetros de vías en las que sus trenes van a 250 km/h o más. Tienen otros 12.800 kilómetros en construcción y más de 11.000 planeados. En total, unos 64.000 kilómetros de vías de alta velocidad. Además, están avanzando para que su red sea la de más alta velocidad gracias a los avances del maglev, los trenes magnéticos, con vías que ya unen ciudades como Pekín y Shanghái a velocidades de más de 430 kilómetros

themarquesito #1 themarquesito
España en el 2° puesto en cuanto a alta velocidad ya construida. Nada mal considerando que China es casi 20 veces más grande
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 y eso cuando en otras facetas como PIB o inversión nos sacan ventaja.

No está mal para España
#3 silzul *
#1 Y que tiene un montón de ciudades con millones de habitantes. Donde tiene sentido conectar en un nodo de alta velocidad mediante trenes.

Adjunto dos URL a imágenes que lo explica mejor:

elordenmundial.com/mapas-y-graficos/densidad-de-poblacion-china/
sedeenchina.com/los-trenes-de-alta-velocidad-en-china-para-el-2020/

Y oye que lo que critico es la baja interconectividad que tenemos en AV en Europa. Cuando tenemos muchísimas ciudades y capitales muy densas, cercas unas de otra...
cosmonauta #5 cosmonauta
#1 ¿Sólo 20 veces? Me la imaginaba más grande.
#4 Perico12
La gráfica no es un poco engañosa? Parece que dan el mismo valor a los km planeados que a los construidos
