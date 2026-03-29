Los países del Golfo descubren su fragilidad

Durante décadas han sido una máquina de hacer dinero que ha engrasado las finanzas mundiales, pero la guerra ha revelado su fragilidad. Hoy las monarquías del Golfo temen que Trump deje el trabajo a medias con un Irán más belicoso. El final está escrito en un artículo publicado el 18 de marzo en The Economist por Badr bin Hamad Al Busaidi, el ministro de Exteriores de Omán. La guerra de Irán no la ganará nadie. Israel se sentirá vencedora, pero seguirá sin dormir tranquila.