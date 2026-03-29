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Los países del Golfo descubren su fragilidad

Los países del Golfo descubren su fragilidad

Durante décadas han sido una máquina de hacer dinero que ha engrasado las finanzas mundiales, pero la guerra ha revelado su fragilidad. Hoy las monarquías del Golfo temen que Trump deje el trabajo a medias con un Irán más belicoso. El final está escrito en un artículo publicado el 18 de marzo en The Economist por Badr bin Hamad Al Busaidi, el ministro de Exteriores de Omán. La guerra de Irán no la ganará nadie. Israel se sentirá vencedora, pero seguirá sin dormir tranquila.

| etiquetas: paises , golfo , decubren , fragilidad , por guerra , irán
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Parece que se están dando cuenta de que son los tontos útiles de los intereses de EEUU en Oriente Medio, mientras tanto en Europa la UE sigue sin darse cuenta de lo mismo, o fingiendo no darse cuenta.
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ur_quan_master #9 ur_quan_master
#3 El problema de esos países del Golfo es el mismo que el de Europa: las élites están puestas o compradas por EEUU. Y de democracias tenemos el nombre.
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manuelpepito #2 manuelpepito
Los anglosajones no tiene amigos ni aliados y está gente se ha dado cuenta que como este yendo la cosa se van a quedar solos junto a Irán
2 K 24
sotillo #7 sotillo
#2 Espero que sean listos y se queden “ junto” a Iran y no juntos contra Irán por que volverían a ser la carne de cañón y el que ponga el dinero para proteger a Israel como les está pasando ahora
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#1 solojavi
Podría salirles muy mal la primavera árabe que deseaban producir en Irán, si reducen mucho su influencia en la zona podría haber muchas primaveras árabes pero en los países que ahora están bajo su control.
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josde #10 josde
Son muy frágiles dependen de sus plantas desalinización, como les ataquen a estas, los hunden mas que si atacan a las bases de EE,UU.
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LinternaGorri #4 LinternaGorri *
He intentado leer esto, pero está tan basado en prejuicios y suposiciones interesadas, que vaya zurraya.
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#6 chavi
Lo que les ocurre a los países del golfo es ni más ni menos por dejar bases USA en su territorio.
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Cehona #5 Cehona
Van a tener que vender los Rolls Royce y comprar camellos.
¿Se caen las torres KIO?
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sotillo #8 sotillo
#5 Todavía tienen suficiente dinero para mover las sillas necesarias, tanto la india como China y otros muchos países van a necesitar el gas y el petróleo de la zona durante años
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DarthMatter #11 DarthMatter
Cero pena.
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menéame