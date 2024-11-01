edición general
Países europeos convocan a embajadores de Irán para denunciar la represión de las protestas

Varios gobiernos europeos han convocado este martes a los embajadores iraníes en sus respectivos países...

YeahYa #1 YeahYa
hahahahhah

Y luego a cantar en Eurovisión con Israel. Lo de Trump es asqueroso, pero el cinismo europeo no se queda atrás.
#2 Toponotomalasuerte
#1 vivimos en un mundo de mierda y rodeados de demasiados subnormales que lo aceptan y digieren con agrado.
cocolisto #3 cocolisto
#1 Estoy contigo, que expulsen a Irán de Eurovision como a Israel {0x1f615}
Y de paso que convoquen al embajador yanqui por el bombardeo a Irán hace poco que ocasionaron más de 1000 víctimas, incluidas familias enteras.
