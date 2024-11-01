Pagar con tarjeta ya no mola: la nueva estrategia de algunos bares que encarece tus cañas

Según explican algunos usuarios, ya se topan con carteles que anuncian "10 % de descuento si pagas en efectivo" o "precio con tarjeta +0,50 €". La medida divide opiniones, los clientes se debaten entre la comodidad y la conciencia. Algunos celebran poder pagar menos si llevan monedas; otros se sienten estafados por usar su tarjeta. Pero no faltan quienes sospechan que esta tendencia esconde algo más: el deseo de evitar rastros digitales, con alusiones a la B de bar, a esa economía invisible que resiste la fiscalización.