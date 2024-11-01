edición general
Pagar con tarjeta ya no mola: la nueva estrategia de algunos bares que encarece tus cañas

Según explican algunos usuarios, ya se topan con carteles que anuncian "10 % de descuento si pagas en efectivo" o "precio con tarjeta +0,50 €". La medida divide opiniones, los clientes se debaten entre la comodidad y la conciencia. Algunos celebran poder pagar menos si llevan monedas; otros se sienten estafados por usar su tarjeta. Pero no faltan quienes sospechan que esta tendencia esconde algo más: el deseo de evitar rastros digitales, con alusiones a la B de bar, a esa economía invisible que resiste la fiscalización.

obmultimedia #1 obmultimedia
Esos carteles son ilegales.
2 K 27
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 No, el del descuento no es ilegal
1 K 23
frg #8 frg
#1 ¿Cuales?, ¿los de sólo efectivo?
0 K 12
obmultimedia #10 obmultimedia
#8 si el local acepta pagos con tarjeta no puede hacer diferentes precios si pagas en efectivo o si pagas con tarjeta.
0 K 11
frg #9 frg
No, es casi igual fácil de evadir. ¿Cuánto crees que puedes "evadir" de impuestos en un bar?
0 K 12
tdgwho #16 tdgwho
#15 Y encima insultos.
0 K 10
tdgwho #4 tdgwho
Es mas fácil evadir dinerito si cobras el metálico.
#5 mrM4
#5 mrM4
#4 paga en metálico y pide factura
2 K 31
tdgwho #6 tdgwho
#5 Nop, la factura viene en papel, tenemos que estar concienciados con el medioambiente.

Eso de que te den un trozo de papel que perderás en el fondo de tu bolsillo? Nah
0 K 10
Flogisto #7 Flogisto
#5 pero no puedes obligar a que todo el mundo la pida
0 K 9
#13 bengava_6402dfae8e028
#4 Solo me logeado para decir, que no tienes ni idea de las comisiones que puede llevarse un banco por el datáfono. Si tú fueras autónomo, serias el primer defraudardor, proyectas en los demás los tú serías capaz de hacer.
0 K 6
tdgwho #14 tdgwho
#13 Pues que triste que solo te loguees para decir una tontería.

venga, ya puedes desloguear.
0 K 10
DrEvil #11 DrEvil
Hombre, por lo cómodo que les resulta manejar efectivo no creo que sea. No sé nada del negocio, pero o bien quieren ahorrar alguna comisión del banco por usar el datáfono, y/o quieren ahorrar en impuestos.

Es un fenómeno interesante: la extrema izquierda suele defender al que roba para salir adelante, pobre víctima que es.

En cambio, si se trabaja para comer y los números van justos... no veo a nadie de la izquierda justificar que lo hace para salir adelante.

Ambas situaciones están mal,…   » ver todo el comentario
0 K 9
Cuñado #2 Cuñado
Eso está prohibido en toda la UE. Existen unos casos muy concretos que permiten cobrar un recargo por pagar con tarjeta y pagar unas copas en un bar desde luego no está entre ellos.
0 K 9
ElBeaver #12 ElBeaver
Invito a mis amigos a mi terraza en casa, donde disfrutamos de una selección de cervezas artesanales que jamás encontrarás en los bares convencionales de España. Además, salen por menos de una cuarta parte del precio de una caña industrial acompañada de unos cacahuetes y el humo del tráfico. Lo pasamos mucho mejor: ponemos la música que nos gusta en un equipo Hi-Fi que monté yo mismo y disfrutamos al máximo.
0 K 6

