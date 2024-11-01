edición general
Pablo Iglesias regresa a la docencia en la Complutense junto a Monedero

El exvicepresidente del Gobierno ha comenzado a impartir la asignatura de Política Comparada

skaworld #4 skaworld
Que verguenza, el coletas trabajando.

¿No podrá hacer como la gente de bien y jubilarse de la politica y dedicarse a sus labores sin andar molestando a nadie como Aznar o Gonzalez?
5
#8 soberao
#4 Aznar era inspector de hacienda y no volvió a trabajar en su vida desde que se metió en política, luego va dando discursos de que la gente se jubila muy pronto. González no sé a qué se dedicaba antes de la política.

Lo que está claro que aquí se ven los que vuelven a su trabajo de antes, por ejemplo Gerardo Iglesias volvió a la mina y Anguita a su trabajo de profesor de instituto y los que viven del cuento por haber vendido su patria al mejor postor. Estos sí que son mercenarios y sin tener que pegar tiros en una trinchera
3
#5 tierramar
Chapo! Un politico que dejando un cargo de vicepresidencia vuelve al trabajo; igualico que los del PPSOE
2
Andreham #3 Andreham
Larazon necesita a Iglesias tanto como los putos rojos de mierda necesitan a Franco.

Cada uno con su filia :troll:
5
#10 Pájaroloco
#3 lo que dudo es que la facultad de Ciencias Políticas y Sociología necesite a Iglesias considerando el lamentable porvenir laboral de su alumnos. Porqué será que al contrario que aquí en Francia es de las más prestigiadas? Quizás porque aquí sobra el sectarismo político.
1
#9 trasparente
Pero, pero, pero ¿Cómo es que no lo colocan en ningún consejo de administración?. Ahhhhhh vale, que eso solo es para gente de bien, no para rojos.
1
traviesvs_maximvs #11 traviesvs_maximvs
#9 me apuesto cualquier parte del cuerpo a que ahora hay una legión de tontainas diciendo que esto es una puerta giratoria
1
hazardum #7 hazardum
Pues me alegro por Pablo, creo que la política y todo lo que ha vivido le ha quemado por dentro y tiene demasiada ira en el cuerpo ahora mismo, creo que debería alejarse de sus canales incluso, y centrarse en la enseñanza tranquilamente
0
Nihil_1337 #6 Nihil_1337
Anda, Monedero "Barely Legal Hands" vuelve al corral xD
0
#2 xavigo
Os juro que he leído Montero.
0

