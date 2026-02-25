edición general
26 meneos
69 clics
Pablo Iglesias comienza las pruebas para emitir su Canal Red en Movistar+ y multiplicar su audiencia

Pablo Iglesias comienza las pruebas para emitir su Canal Red en Movistar+ y multiplicar su audiencia

Movistar+ ha comenzado a ofrecer a sus abonados los contenidos de Canal Red, el proyecto televisivo de Pablo Iglesias. De momento, está en fase de pruebas. Paso previo a su inclusión definitiva. La plataforma evaluará el funcionamiento y estabilidad antes de asignarle un espacio fijo. Canal Red se acaba de introducir en la plataforma y, en el probable caso de que permanezca dentro de ella tras las pruebas, conseguiría un aumento significativo de su difusión. Movistar Plus acumulaba 3,7 millones de abonados en el 3er trimestre de 2025.

| etiquetas: pablo iglesias , movistar+ , oferta televisiva , programa progresista
22 4 0 K 269 actualidad
21 comentarios
22 4 0 K 269 actualidad
Comentarios destacados:      
Desideratum #1 Desideratum *
Me encanta la bilis que suelta la fascistada en los comentarios de la noticia. Son como perros rabiosos en pleno paroxismo salvaje de espumarajos por la boca y dentelladas y mordiscos sin criterio, a todo lo que se mueve, hasta que se pasa el demencial estado de narcolepsia sanguinaria.

Se aprecia claramente que esa gentuza está absolutamente acostumbrada a su dosis de veneno mediático al que son adictos y han encontrado un caladero extraordinario en el tsunami de bulos que reparte a diario ese estercolero de medio.
11 K 130
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 para estercolero de medio Antena3.
1 K 23
josde #6 josde
#2 Y TV5 no te la pierdas tampoco.
1 K 32
#10 pirat
#2 #6 atresmierdaseca
0 K 8
obmultimedia #21 obmultimedia
#6 En mi casa hace años que nadie sintoniza ese canal.
0 K 11
Kantinero #17 Kantinero *
#2 Si, además con una audiencia brutal, diría que 8 de cada diez espectadores son votantes PP, muchos con ninguna conciencia política, simplemente porque es el medio que tienen de fondo machacando diariamente al gobierno y a la izquierda, discurso que compran inconscientemente
0 K 12
obmultimedia #20 obmultimedia
#17 Yo tengo la sospecha que mas de un audimetro lo han colado en residencias de ancianos para tener todo el dia de fondo Antena3.
0 K 11
TikisMikiss #4 TikisMikiss *
#1 Relaja el ojete, pichón.

A mí me gustaba Canal Red y lo veía hasta que empezaron a hacer purga de TODOS internamente, echaron hasta a Monedero con su En la frontera, que era de lo que más veía. Y todo porque en algún momento no le comió 100% el culo a pablito.

Lo de El Tablero convirtiéndolo en puta mierda tras echar a Sergio Gregori ni lo menciono.

Yo tengo Movistar+ pero le van a dar mucho por culo, paso de que ni un solo € vaya a ese mangurrián.
5 K 41
Desideratum #8 Desideratum
#4 Nene, que los que tienen que relajarse son los psicópatas de los comentarios de la noticia. ¿Los has leído? Da para una tesis de lo que es la ablación cerebral voluntaria. Y concuerdo con que el gran problema de la secta en la que ha quedado Podemos son las deplorables las técnicas de depuración estalinista de su amado líder cuando encuentra un sector crítico que le haga sombra. Cualquiera que evalúe la situación de Podemos sabe que van a la más absoluta irrelevancia pero los que quedan, la famiglia del líder, ha decidido morir matando antes de suicidarse.
2 K 42
Gadfly #11 Gadfly
#1 a ti, sin embargo, se te ve muy calmado...
1 K 18
Desideratum #13 Desideratum
#11 Hoy me he levantado con los "dedos" verborreicos. ;)
0 K 18
Fedorito #14 Fedorito
#1 Creo que están soltando la misma bilis o muy parecida a la que se te está escapando a ti en este comentario.
2 K 28
Javi_Pina #15 Javi_Pina
#1 Increíble, incluso llamando PUT@ a Montero
0 K 11
#3 arreglenenlacemagico
el chiste se cuenta solo... veo P.I como cebrian con 50 años
2 K 27
TikisMikiss #5 TikisMikiss
#3 Tú ve ahorrando para pagarle el siguiente bar. Los beneficios para él, eso sí, que será facha, pero no tonto.
3 K 20
#16 arreglenenlacemagico
#5 yo le veo mas ambicioso hacer crowdfunding para que compre los derechos de la liga y poder dotar a todos los abonados el futbol delvoverlo al pueblo por 80E el paquete basico! si se puede y el plus para el salon
0 K 8
#18 Borgiano
Menuda cara de gilipollas que se les habrá quedado a los que pusieron pasta para el crowfunding cuando vean que se ha vendido a Timofónica.
1 K 19
Alius #19 Alius
#18 Más difusión. Perfecto.
0 K 10
hazardum #9 hazardum
Sinceramente yo le aconsejo a Pablo que deje canales, la política y demás y se centre en la enseñanza que ahora ha vuelto, vivirá mucho mas feliz.
0 K 7
lonnegan #12 lonnegan
#9 Demasiado ego como para renunciar a tener su propio espacio. Lo de hacerse famoso debe crear adicción o algo
1 K 18
#7 MenéameApesta
Mucho crowdfunding para que el medio fuera independiente pero se lo vende a los de vox.
Le va a acabar alquilando la garibaldi para los mítines de desokupa.
Demasiada pirueta.
0 K 6

menéame