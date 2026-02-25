Pablo Iglesias comienza las pruebas para emitir su Canal Red en Movistar+ y multiplicar su audiencia

Movistar+ ha comenzado a ofrecer a sus abonados los contenidos de Canal Red, el proyecto televisivo de Pablo Iglesias. De momento, está en fase de pruebas. Paso previo a su inclusión definitiva. La plataforma evaluará el funcionamiento y estabilidad antes de asignarle un espacio fijo. Canal Red se acaba de introducir en la plataforma y, en el probable caso de que permanezca dentro de ella tras las pruebas, conseguiría un aumento significativo de su difusión. Movistar Plus acumulaba 3,7 millones de abonados en el 3er trimestre de 2025.
| etiquetas: pablo iglesias , movistar+ , oferta televisiva , programa progresista
Se aprecia claramente que esa gentuza está absolutamente acostumbrada a su dosis de veneno mediático al que son adictos y han encontrado un caladero extraordinario en el tsunami de bulos que reparte a diario ese estercolero de medio.
A mí me gustaba Canal Red y lo veía hasta que empezaron a hacer purga de TODOS internamente, echaron hasta a Monedero con su En la frontera, que era de lo que más veía. Y todo porque en algún momento no le comió 100% el culo a pablito.
Lo de El Tablero convirtiéndolo en puta mierda tras echar a Sergio Gregori ni lo menciono.
Yo tengo Movistar+ pero le van a dar mucho por culo, paso de que ni un solo € vaya a ese mangurrián.
Le va a acabar alquilando la garibaldi para los mítines de desokupa.
Demasiada pirueta.