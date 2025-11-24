Otegi niega su reunión con Sánchez y Cerdán y se compromete a dimitir si hay pruebas

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha negado este lunes haberse reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán para pactar la moción de censura de 2018 al expresidente ‘popular’ Mariano Rajoy en un caserío del País Vasco.
| etiquetas: otegi , sánchez , cerdán , reunión , dimisión
Igual mejor deshojo una margarita y lo que salga...
www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-supremo-archiva-querell
Por otra parte este y el Gabi son de los tipos más creíbles de la política actual.