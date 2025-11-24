edición general
9 meneos
20 clics
Otegi niega su reunión con Sánchez y Cerdán y se compromete a dimitir si hay pruebas

Otegi niega su reunión con Sánchez y Cerdán y se compromete a dimitir si hay pruebas

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha negado este lunes haberse reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán para pactar la moción de censura de 2018 al expresidente ‘popular’ Mariano Rajoy en un caserío del País Vasco.

| etiquetas: otegi , sánchez , cerdán , reunión , dimisión
8 1 2 K 91 actualidad
7 comentarios
8 1 2 K 91 actualidad
mefistófeles #4 mefistófeles
Gran dilema, pardiez....¿creer a un ladrón, a un terrorista o a un presidente que ya ha dicho una cosa y luego era otra? (por no escribir aquello de "mentiroso")

Igual mejor deshojo una margarita y lo que salga...
3 K 41
Olepoint #5 Olepoint
#4 Lo mismo habría que llevar esta causa al Tribunal Supremo, que te lanza la condena sin pruebas ni nada, a pesar de haber hecho justo lo contrario otras veces.

www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-supremo-archiva-querell
0 K 7
Dene #6 Dene
#4 de los 3, el mas fiable sin ninguna duda es Otegi
0 K 12
#7 Alcalino *
#4 pero no ha dicho Feijóo que mentir no es delito? :troll:
0 K 9
Kantinero #2 Kantinero
#1 Estamos en plena manipulación de justicia, bulos y demás, verás como no tardan en hacer aparecer fotos, aunque sean del siglo pasado y lleven fecha de mañana.
Por otra parte este y el Gabi son de los tipos más creíbles de la política actual.
0 K 11
Sandman #3 Sandman
#1 Ahora con la IA puede haber lo que quieras.
0 K 11

menéame