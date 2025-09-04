Óscar Puente: “Rodalies es la red ferroviaria más deteriorada y la que peor trato ha recibido”

El ministro entona el 'mea culpa' sobre la situación en Catalunya pero defiende que España “es un referente en el mundo” en cuanto a la gestión de los trenes y su infraestructura
| etiquetas: renfe , cercanias , rodalies , infraestructuras , tren , adif
Supongo que será un referente para Somalia… pero claro…
La comparacion con Somalia pues tampoco tiene sentido.
Japón es líder mundial en infraestructura ferroviaria, aunque la red de alta velocidad de España es más extensa en kilómetros de alta velocidad (segunda tras China).
España cuenta con la segunda red de alta velocidad más larga del mundo, con un modelo operativo y técnico consolidado.
www.bbc.com/mundo/articles/c1k8kmn8le2o
Y todos sabemos para quien es referente Somalia.
¿Lo han hecho ya hijo predilecto?
www.elperiodico.com/es/tele/20200107/redes-sociales-recuerdan-promesa-
Pero 3 legislaturas previas de los PPsunos en modo ansia viva, no creo que hayan ayudado.