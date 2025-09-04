edición general
Óscar Puente: “Rodalies es la red ferroviaria más deteriorada y la que peor trato ha recibido”

Óscar Puente: “Rodalies es la red ferroviaria más deteriorada y la que peor trato ha recibido”

El ministro entona el 'mea culpa' sobre la situación en Catalunya pero defiende que España “es un referente en el mundo” en cuanto a la gestión de los trenes y su infraestructura

#2 IsraelEstadoGenocida
Lo de ser un referente, habiendo países como Japón, lo dudo.

Supongo que será un referente para Somalia… pero claro…
#3
#2 No sé es comparable la red japonesa a la española. En Japón, casi toda la red es privada y urbana, y la gente se queja del desmantelamiento de la red convencional (o rural) por falta de rentabilidad. Esto es, las compañías montan sus vías, sus redes y sus trenes, y eso aquí no es ni imaginable. Por eso no sé si es comparable los 15k de Kms españoles con los 27k de japoneses.
#4
#2 pues tendrás que compararte con paises de tu entorno, en los que si somos referente. No con la elite japonesa de trenes, pero qué se yo.
La comparacion con Somalia pues tampoco tiene sentido.
#5
#2 Así, a vuela pluma.(Lo primero que me ha salido)
Japón es líder mundial en infraestructura ferroviaria, aunque la red de alta velocidad de España es más extensa en kilómetros de alta velocidad (segunda tras China).
España cuenta con la segunda red de alta velocidad más larga del mundo, con un modelo operativo y técnico consolidado.

www.bbc.com/mundo/articles/c1k8kmn8le2o

Y todos sabemos para quien es referente Somalia.
¿Lo han hecho ya hijo predilecto?

www.elperiodico.com/es/tele/20200107/redes-sociales-recuerdan-promesa-
#6
#5 El problema no son los kms de red sino que no hay mantenimiento porque el dinero se van en otros asuntos y recortan de donde no se ve. Y bueno al cabo de los años la red está hecha trizas y como hemos visto estos ultimos meses las incidencias son diarias...Y pienso, para que te sirve una red ferroviaria super extensa si luego no es fiable ni en cercanis Cataluña, ni en cercanías Madrid ni en el AVE.
#7
#6 no quiero repetirme (lo comenté hace poco. www.meneame.net/story/madrid-desmantela-escuela-publica/c04#c-4 )
Pero 3 legislaturas previas de los PPsunos en modo ansia viva, no creo que hayan ayudado.
#8
#6 Sería muy ilustrativo estimar (solo estimar), a qué asuntos se va el dinero del mantenimiento y en qué se recorta. Solo por curiosidad.
