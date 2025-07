Orriols se niega a hablar en español y Telemadrid le corta la entrevista

El periodista Antonio Naranjo ha iniciado su intervención ante la alcaldesa intentando convencerla de que se expresara en castellano. Todo ello a pesar de que Telemadrid había puesto a su disposición un traductor. Orriols se ha negado al cambio y ha explicado en catalán: «Yo no hablo español. Solo hablo catalán. Cuando me propusieron la entrevista, ya dije que no hablaría en español. Solo me comunico en catalán«.