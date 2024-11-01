Orden de pago a la princesa Zoraida, viuda de Muley Hacén y dama de compañía de Isabel la Católica

Por este documento que vemos en la imagen siguiente, datado el 8 de agosto de 1494 y conservado en el Archivo General de Simancas, se ordena al receptor de los bienes confiscados por la Inquisición de Córdoba que pague a la reina Zoraida, viuda del rey nazarí Muley Hacén, dama de compañía de Isabel la Católica y residente en dicha ciudad, lo asignado para su mantenimiento en el último año y que aún se le debe.