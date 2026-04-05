edición general
3 meneos
6 clics

Orbán señala sin pruebas a Ucrania tras un supuesto intento de sabotaje a un gasoducto en Serbia

Péter Magyar, rival del primer ministro húngaro, apunta a una operación de ‘falsa bandera’ y le acusa de intentar infundir miedo de cara a las elecciones. “Volaron Nord Stream, cerraron el gasoducto que suministra gas a Hungría, este año pusieron a Hungría bajo un bloqueo petrolero al cerrar el oleoducto Druzhba y están atacando continuamente la sección rusa del TurkStream”, afirmó Orbán Ribera acusa a Putin de estar detrás del sabotaje de Nord Stream meneame.net/story/teresa-ribera-acusa-putin-estar-detras-sabotaje-nord

| etiquetas: orban , putin , rusia , ucrania , falsa bandera , extrema derecha , gaseoducto
2 1 2 K 28 actualidad
5 comentarios
2 1 2 K 28 actualidad
Solinvictus #4 Solinvictus *
Las mismas pruebas tenían los que acusaron a los rusos del Nord Stream 2
3 K 59
#3 tierramar *
EEUU saboteo Nord Stream para debilitar Alemania y romper la colaboración ruso-europea; y ahora entra dentro de la lógica criminal que usa EEUU, el volar el gaseoducto de Serbia para forzar a Europa a entrar en la guerra de Irán para abrir el estrecho de Ormuz. Conocemos demasida historia para saber de lo que son capaces EEUU e Israel. (Gladio, falsas banderas,...)
www.lacasademitia.es/articulo/politica/asi-elimino-estados-unidos-gaso Así eliminó Estados Unidos los gasoductos Nord Stream - por Seymour Hersh
2 K 35
josde #1 josde
Seguramente Hungria tiene algo que ver con ese intento de sabotaje, próximas elecciones y el nazi Orbán no es el favorito.
0 K 20
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 culpar a Ucrania por parte de Orban es igual que culpar a Rusia por parte de políticos europeos del NordStream.

Pero las investigaciones ya sabemos que al final no suele servir de mucho
0 K 20
#2 Jacusse
Como Trump
0 K 10

menéame