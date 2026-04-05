Orbán señala sin pruebas a Ucrania tras un supuesto intento de sabotaje a un gasoducto en Serbia

Péter Magyar, rival del primer ministro húngaro, apunta a una operación de ‘falsa bandera’ y le acusa de intentar infundir miedo de cara a las elecciones. “Volaron Nord Stream, cerraron el gasoducto que suministra gas a Hungría, este año pusieron a Hungría bajo un bloqueo petrolero al cerrar el oleoducto Druzhba y están atacando continuamente la sección rusa del TurkStream”, afirmó Orbán