ONU reimpone sanciones contra Irán por su programa nuclear

Las Naciones Unidas reimpusieron sanciones a Irán el domingo temprano debido a su programa nuclear, lo que representa una mayor presión para la República Islámica y sus habitantes. Las sanciones volverán a congelar los activos iraníes en el extranjero, detendrán los acuerdos de armas con Teherán y penalizarán cualquier desarrollo del programa de misiles balísticos de Irán, entre otras medidas. Las sanciones se reimpusieron a través de un mecanismo conocido como “gatillo”, que fue incluido en el acuerdo nuclear de Irán de 2015 con ...
| etiquetas: onu , sanciones , irán , programa nuclear
Ya, ese acuerdo que se cargó Trump en cuanto llegó al poder