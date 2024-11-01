edición general
ONU reimpone sanciones contra Irán por su programa nuclear

Las Naciones Unidas reimpusieron sanciones a Irán el domingo temprano debido a su programa nuclear, lo que representa una mayor presión para la República Islámica y sus habitantes. Las sanciones volverán a congelar los activos iraníes en el extranjero, detendrán los acuerdos de armas con Teherán y penalizarán cualquier desarrollo del programa de misiles balísticos de Irán, entre otras medidas. Las sanciones se reimpusieron a través de un mecanismo conocido como “gatillo”, que fue incluido en el acuerdo nuclear de Irán de 2015 con ...

Veremos que pasa si de repente Irán "toma prestado" material atómico como hicieron otros en su día. :roll:
Las sanciones se reimpusieron a través de un mecanismo conocido como “gatillo”, que fue incluido en el acuerdo nuclear de Irán de 2015 con potencias mundiales

Ya, ese acuerdo que se cargó Trump en cuanto llegó al poder :palm:
