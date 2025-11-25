Omar Rueda, psicólogo: «El narcisista empeora en terapia porque aprende a engañar mucho mejor»

Pensamos que los narcisistas tienen una autoestima alta, que son seguros de sí mismos, pero en realidad no es así. Son personas con el ego debilitado y su defensa es inflarlo de manera desmedida y proyectar una imagen de grandeza que no tienen. Otro mito es que el narcisismo es una enfermedad. No es una enfermedad mental, es un trastorno de la personalidad. Por lo tanto no se puede curar. No hay intervenciones posibles; el narcisista y el psicópata empeoran en terapia porque aprenden a engañar mucho mejor.
| etiquetas: narcisismo , enfermedad mental , psicopatía , tratorno de la personalidad
Cualquier contacto, tanto positivo como negativo no hace más que alimentarlos.
Es complicado cuando es un familiar directo, pero no hay más solución.
Precisamente uno de los tipos de narcisista es el que se conoce como narcisista vulnerable, enfangadores y manipuladores profesionales que estan continuamente victimizandose porque tienen un ego fragil. Un terreno interesante para la psicologia, pero para los legos en el tema, el tipico mierda que puedes tener la desgracia de cruzarte en tu vida para empeorarla.
Edito: ya veo que el envio trata el tema en profundidad. Muy buen aporte #0