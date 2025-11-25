edición general
Omar Rueda, psicólogo: «El narcisista empeora en terapia porque aprende a engañar mucho mejor»

Pensamos que los narcisistas tienen una autoestima alta, que son seguros de sí mismos, pero en realidad no es así. Son personas con el ego debilitado y su defensa es inflarlo de manera desmedida y proyectar una imagen de grandeza que no tienen. Otro mito es que el narcisismo es una enfermedad. No es una enfermedad mental, es un trastorno de la personalidad. Por lo tanto no se puede curar. No hay intervenciones posibles; el narcisista y el psicópata empeoran en terapia porque aprenden a engañar mucho mejor.

| etiquetas: narcisismo , enfermedad mental , psicopatía , tratorno de la personalidad
Sinfonico #12 Sinfonico
#11 Pues mucho ánimo también
1 K 34
Milmariposas #8 Milmariposas
#5 Yo lo hice hace más de quince años con unos progenitores... Y tan bien.
1 K 34
Sinfonico #9 Sinfonico
#8 Hace falta ser muy valiente, me alegro por ti, si ya es difícil darse cuenta de que no son personas de fiar,cuando se trata de padres o hermanos, es todavía más difícil romper el contacto.
1 K 34
Milmariposas #11 Milmariposas
#9 Cuatro hermanas (que heredaron muchas características de los progenitores) y sólo contacto con una de ellas. Y vivo a más de dos mil kilómetros de ellos.
1 K 34
Cabre13 #3 Cabre13
Muy buen artículo, yo no entiendo de estas cosas y nunca me había parado a pensar en que las personalidades narcisistas se pueden manifestar en diferentes tipos y en particular el narcisista vulnerable es una problemática que me he topado muchas veces.
1 K 25
#1 Sacapuntas *
O sea, hay que encerrarlo o, al menos, aislarlo y no hacerle caso.
1 K 23
Milmariposas #2 Milmariposas
#1 En la medida de lo posible, contacto cero.
2 K 54
d5tas #4 d5tas
#2 El problema es detectarlos antes que te atrapen en sus redes.
0 K 7
Milmariposas #6 Milmariposas
#4 La intuición en estos casos es importante: si tienes "señales", no hay duda de que esa persona no es trigo limpio.
0 K 19
Sinfonico #5 Sinfonico
#2 Contacto cero sin medida diría yo.
Cualquier contacto, tanto positivo como negativo no hace más que alimentarlos.
Es complicado cuando es un familiar directo, pero no hay más solución.
0 K 15
Supercinexin #7 Supercinexin
Elon Musk.
0 K 20
Doisneau #10 Doisneau *
Pensamos que los narcisistas tienen una autoestima alta, que son seguros de sí mismos, pero en realidad no es así.

Precisamente uno de los tipos de narcisista es el que se conoce como narcisista vulnerable, enfangadores y manipuladores profesionales que estan continuamente victimizandose porque tienen un ego fragil. Un terreno interesante para la psicologia, pero para los legos en el tema, el tipico mierda que puedes tener la desgracia de cruzarte en tu vida para empeorarla.

Edito: ya veo que el envio trata el tema en profundidad. Muy buen aporte #0 :hug:
0 K 12
Priorat #13 Priorat
Me ha parecido muy útil. Tengo un amigo víctima de una narcisista. Y es cansado, pero es mi amigo y no voy a dejarlo de intentar ayudarle aunque tenga muchas recaídas (que las ha tenido).
0 K 12

