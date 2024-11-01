edición general
El okupa multirreincidente: 225 denuncias, 31 detenciones y más de un millón de euros en ganancias ilegales

La historia de Marc, un joven de 22 años vecino de Sant Boi de Llobregat, se ha convertido en el claro ejemplo de la incapacidad del sistema para frenar a los okupas. Desde 2021, este individuo ha acumulado 225 denuncias y 31 detenciones, sin haber pasado ni un solo día en prisión.

pazentrelosmundos
A ver si nos aclaramos de una puta vez...

Okupa con k, personas que se meten a vivir en un sitio con un proyecto de vida alternativo. Generalmente en grupo para crear espacios culturales y habitacionables la margen del Estado. Las preferencias suelen ser o en el quinto coño o si es más urbano en espacios abandonados tipo fábrica, Banco oooo si es edificio sitios abandonados por grandes propietarios que especulan.

Lo otro, de lo que hablan son ocupas. Personas en su mayoría desesperadas que entran a vivir en sitios en los que no hay residentes.

Si entran y hay residentes habituales o no es allanamiento de morada.

Y esto es una mierda de envío sensacionalista.
pazentrelosmundos
#8 eso es lo que escribí, y puse más info porque no me es desconocida.
#13 Borgiano *
#4 ¿Y el Marc éste qué es de los que quiere crear "espacios culturales" o de las "personas desesperadas"? ¿Lo ponemos con "k" o con "c"... quizá con "q"?
#14 Barriales
#13 con hdlgp. Este es un delincuente habitual.
pazentrelosmundos
#13 ahh el que va de graciosin pero le sale mal...
A ver si antes de comentar ocurrencias paras a leer y comprender lo leído. Y si no eres capaz se te explica más despacin. No te preocupes.
#16 vGeeSiz
#4 aqui un blanqueador de delincuentes
pazentrelosmundos
#16 otro que necesita que le expliquen despacio...
#18 vGeeSiz
#17 no, no lo necesito. Quizás tengas tu que hablar con afectados y demás y que te expliquen ellos despacio
eli_baley
noticia sobre okupas, fuente: antena3... empezamos mal. He desarrollado un sesgo por el que, resumiendo, no me creo nada de esta gente
lib_free
Y no contamos el coste que tiene judicial, policial, administrativo. Cada uno de los juicios y demandas tiene detrás un engranaje de profesionales que obviamente cobran por su trabajo, Los multireincidentes deberían pagar esa deuda a la sociedad con trabajo no remunerado hasta que devuelvan estos costes
#6 jfgaliza
Envío totalmente sensacionalista e irrelevante.
Ramen
¿Quién ha escrito la noticia, Securitas Direct?
#1 daniMate
Y como se supone que gana un millón de euros un okupa?
Aokromes
#1 revendiendo las llaves de los pisos ocupados.
#12 Almirantecaraculo
#1 con las comisiones de Securitas Direct e inversores interesados en comprar pisos baratos.
Peka
NO, no es un okupa, eso seria si crearia centros sociales para dar servicios al barrio.

Ni siquiera es un ocupa, puesto que no vive donde entra. Para mi parece estar más cerca de usurpación reiterada y con motivaciones lucrativas. Un delincuente.
#7 absimiliard
Vaya porquería de información de relleno
