El okupa multirreincidente: 225 denuncias, 31 detenciones y más de un millón de euros en ganancias ilegales

La historia de Marc, un joven de 22 años vecino de Sant Boi de Llobregat, se ha convertido en el claro ejemplo de la incapacidad del sistema para frenar a los okupas. Desde 2021, este individuo ha acumulado 225 denuncias y 31 detenciones, sin haber pasado ni un solo día en prisión.
Okupa con k, personas que se meten a vivir en un sitio con un proyecto de vida alternativo. Generalmente en grupo para crear espacios culturales y habitacionables la margen del Estado. Las preferencias suelen ser o en el quinto coño o si es más urbano en espacios abandonados tipo fábrica, Banco oooo si es edificio sitios abandonados por grandes propietarios que especulan.
Lo otro, de lo que hablan son ocupas. Personas en su mayoría desesperadas que entran a vivir en sitios en los que no hay residentes.
Si entran y hay residentes habituales o no es allanamiento de morada.
Y esto es una mierda de envío sensacionalista.
A ver si antes de comentar ocurrencias paras a leer y comprender lo leído. Y si no eres capaz se te explica más despacin. No te preocupes.
Ni siquiera es un ocupa, puesto que no vive donde entra. Para mi parece estar más cerca de usurpación reiterada y con motivaciones lucrativas. Un delincuente.