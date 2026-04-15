El OIEA advirtió sobre los riesgos del programa nuclear iraní tras perder la supervisión directa del uranio enriquecido en el país

Grossi detalló que la agencia perdió acceso a 440 kilos de uranio altamente enriquecido en territorio iraní alertando sobre la necesidad de restaurar cuanto antes el régimen de inspecciones y transparencia, clave del TNP. El director de la OIEA recordó que Teherán sigue sujeto al Tratado de No Proliferación y debe rendir cuentas por su material atómico, denunciando que el régimen ha incumplido esta obligación. Advirtió que sin un control verificable sobre su paradero, el uranio “podría terminar en un programa no pacífico"

| etiquetas: oiea , programa nuclear iraní , uranio enriquecido
#3 Celsar
¿Alguna vez han expresado su preocupación por no haber controlado ni un puto gramo de las más de 200 cabezas nucleares nada pacíficas de Israhell?
salteado3 #2 salteado3 *
Grossi trabaja para el mossad...

Por cierto, Irán debe rendir cuentas de lo que hace con el material radioactivo porque está en el tratado de no proliferación, cosa que EE. UU. e Israel NO y sin embargo exigen a Irán que cumpla.
Andreham #1 Andreham
A lo mejor si el país que ha tirado dos bombas nucleares sobre civiles y el país que tiene armas nucleares aunque dice que no las tiene no estuvieran bombardeándolo, los iraníes tendrían más tiempo, ganas y ánimos para permitir a los observadores mirar cómo trabajan el uranio.
