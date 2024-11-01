Qué ofrece María Corina Machado a Estados Unidos si cae el gobierno de Nicolás Maduro

Sus propuestas, presentadas en foros empresariales y espacios como el Council of the Americas, delinean un modelo de “transición democrática” que, por encima de todo, promete transformar a Venezuela en un enclave favorable a los capitales y las agendas estadounidenses a cambio de apoyo a lo que ella misma describe como un “retorno a la democracia”.
| etiquetas: venezuela , machado , maduro , eeuu , privatizar , petroleo
Solo puede esperar para Venezuela desprecio absoluto y saqueo de materias primas, que es lo único que le importa a Trump.
De acuerdo con tu primer punto.
Respecto al segundo, no personalices en Trump, lo que es politica interna yanky desde la doctrina Monroe.
Es de derechas, no conocen otra forma de actuar.
El petroleo y militarizar el Pais con bases norteamericanas
Caretas fuera.