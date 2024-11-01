edición general
Qué ofrece María Corina Machado a Estados Unidos si cae el gobierno de Nicolás Maduro

Sus propuestas, presentadas en foros empresariales y espacios como el Council of the Americas, delinean un modelo de “transición democrática” que, por encima de todo, promete transformar a Venezuela en un enclave favorable a los capitales y las agendas estadounidenses a cambio de apoyo a lo que ella misma describe como un “retorno a la democracia”.

17 3 0 K 184 actualidad
Comentarios destacados:      
perrico #1 perrico
Según Trump, Venezuela forma parte de los "países de mierda" de donde le llegan los inmigrantes.
Solo puede esperar para Venezuela desprecio absoluto y saqueo de materias primas, que es lo único que le importa a Trump.
15 K 195
OdaAl #2 OdaAl
#1 Petroleo
0 K 10
Dene #5 Dene
#2 petróleo de mierda!! Mucho!
0 K 12
Mecaguen #14 Mecaguen
#5 Petróleo, mano de obra barata y un negocio multimillonario en el sector turístico e inmobiliario.
1 K 24
Meneanauta #3 Meneanauta
#1 Otra muestra de falta de respeto hacia Venezuela y demás paises de sur del continente americano es referirse a ellos continuamente como su "patio trasero"
2 K 44
RoterHahn #4 RoterHahn
#1
De acuerdo con tu primer punto.
Respecto al segundo, no personalices en Trump, lo que es politica interna yanky desde la doctrina Monroe.
4 K 71
tetepepe #6 tetepepe
#1 Mientras a ella le dé su parte, los venezolanos se la pelan.
Es de derechas, no conocen otra forma de actuar.
4 K 58
makinavaja #11 makinavaja
#1 Y para ello Maria Corina les ofrecerá sumisión total....
1 K 24
frg #12 frg
Ofrece el culo en pompa, pero no el suyo, que estará bien cubierto de dólares, sino el de sus compatriotas. La duda ofende.
2 K 39
carakola #8 carakola
"En síntesis, Machado ofrece a Estados Unidos la legitimación de su narrativa de seguridad nacional, la apertura total a sus grandes conglomerados, la entrega de sectores estratégicos y la promesa de reconfigurar el Estado venezolano en función de la agenda geopolítica de Washington, alejándose de la influencia de China y de Rusia –con quien recientemente firmó un Tratado de Asociación Estratégica Integral–."
1 K 31
aupaatu #7 aupaatu
Lo que ya ha arruinado llevado a los paises de Oriente Medio democráticos a convertirse en Teocracias islamistas.
El petroleo y militarizar el Pais con bases norteamericanas
2 K 28
Mauro_Nacho #13 Mauro_Nacho
#7 A EE.UU. solo le preocupa los estados autoritarios cuando no los controlan, eso también a lo ha hecho Europa, esa doble moral, los valores de Occidente. De ahí el premio Nobel de la Paz a Corina Machado, todo bien orquestado. Eso hace mucho daño a Venezuela, impide que haya una oposición que tenga como objetivo el pueblo de Venezuela, siempre está aprovechando EE.UU. y multinacionales del petróleo de corromper a la oposición para utilizarla para sus fines.
1 K 25
pitercio #9 pitercio *
No tiene que ofrecer nada, ella cobrará su sueldo y ya.
0 K 14
#10 sliana
La marioneta de turno del golpe de estado yanki en Venezuela? Todo.
0 K 7
#15 Poligrafo
Entre lo de los Nobel, Eueovision, al desprecio a las resoluciones de la ONU, el TPI o los informes de la OMS nos ha quedado a muchos clarinete que el supuesto orden mundial era una pantomima full.

Caretas fuera.
0 K 7

