Por qué odiar a los nazis es ser buena persona

Explicación razonada de por qué creo que odiar a los nazis es ser buena persona, porque odiar a los que eligen discriminar, maltratar e incluso asesina a otras personas por el único motivo de existir, porque no son lo bastante blancos o porque son de otros países, en definitiva, por cosas que dichas personas no pueden elegir, mientras que ser nazi sí es una elección consciente.