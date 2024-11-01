edición general
Por qué odiar a los nazis es ser buena persona

Explicación razonada de por qué creo que odiar a los nazis es ser buena persona, porque odiar a los que eligen discriminar, maltratar e incluso asesina a otras personas por el único motivo de existir, porque no son lo bastante blancos o porque son de otros países, en definitiva, por cosas que dichas personas no pueden elegir, mientras que ser nazi sí es una elección consciente.

Magog #1 Magog
Todo demócrata es antifascita, o se está a favor de ellos, o en contra, no hay medias tintas y el que tenga dicotomías que se lo haga mirar (Normalmente el que tiene dicotomías cuelga mas del lado del fascismo que del de la democracia)
5 K 74
carademalo #18 carademalo
#1 Todo demócrata es anti-totalitarista. Y eso incluye las dictaduras fascistas y comunistas.

Me hace mucha gracia (por aquí hay bastantes) ver a supuestos izquierdistas auto-proclamarse muy antifascistas y muy demócratas y luego hacérseles el culo Pepsi Cola con China o anhelar la Unión Soviética. Esa es también una buena dicotomía.
1 K 21
#8 Piscardo_Morao
#7 Todas las personas nacen, los nazis eligen serlo.
5 K 64
Barney_77 #2 Barney_77
Odiar a los nazis es bueno y esperable de cualquiera que se defina como persona. Llamar nazi a todo lo que no te gusta es el problema
3 K 43
#4 Piscardo_Morao
#2 Nazi es quien tiene ideas de nazis y hace cosas de nazis, les guste o no que los llamen nazis.
7 K 97
#7 audaz
#4 los nasis nacen o se hacen?
1 K 5
strike5000 #21 strike5000
#4 Efectivamente, nazi es quien tiene ideas nazis y hace cosas de nazis, no quien tú (figura retórica, no me refiero a ti concretamente) dice que lo es.
0 K 8
#11 ombresaco
#2 Pues alguien te dirá que es correcto llamar nazi a todo el que no te gusta, y que esa opinión tuya es propia de nazis ;)
0 K 11
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#2 El día que vea a algunos diciendo lo mismo cuando le llaman nazi o fascista a alguien de izquierdas, empezaré a plantearme que no son los blanqueadores de nazis que parecen ser.
5 K 83
#5 Empakus
Se odió, se criminalizó y se discriminó a los hombres en este país... Todavía hay una burrada de asimetrías legales entre géneros ...
Los hombres lo somos por condición de nacimiento... Y por eso les llamamos feminazis...
El odio lo es algo que se da tanto en derechas como en izquierdas...
Esto da para que mucha gente reflexione sobre dónde deposita su odio...
2 K 31
#9 Piscardo_Morao *
#5 Solo los nazis (fascistas, maguistas, franquistas, voxistas...) llaman "feminazis" a las feministas.
7 K 92
cax #13 cax
#9 Exacto. Y no es casualidad.
2 K 31
#14 Empakus
#9 claro, claro...
Pero son las feministas las que han promovido e impulsado discursos de odio contra los hombres y discriminaciones legales contra seres humanos por condición de nacimiento...
Y los nazis somos los que lo criticamos...
Te das cuenta de la ironía o necesitas más argumentos...
Síguenos llamándonos nazis que deben ser odiados... Eres lo mismo que dices criticar y a quien hay que odiar ...
Vaya mundo en el que vivimos....
En fin.... Así nos va y así nos está yendo... Y espera... Qué lo que viene aún será más bestia, gracias a personas como tú...
0 K 10
#16 Piscardo_Morao
#14 El feminismo es la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres, si estás en contra del feminismo estás en contra de que haya igualdad real entre hombres y mujeres, es decir, defiendes una sociedad con ciudadanos de primera y ciudadanas de segunda, algo muy nazi por definición.
1 K 20
strike5000 #22 strike5000
#9 Y la izquierda llama nazi a todo aquel que se sitúe en el espectro político a la derecha del PSOE. Eso desvirtúa totalmente el término "nazi" vaciándolo de contenido y significado, pasando a ser un sinónimo de "totalitario". Y sí, muchas "feministas", las más radicales, son tremendamente totalitarias.
0 K 8
garfius1 #3 garfius1 *
Me pareces un nazi y te odio.
Que buena persona que soy :-* :-*
1 K 19
#6 Piscardo_Morao
#3 Quien se pica ajos come.

Lo mismo el nazi eres tú, ¿lo has pensado?
5 K 50
#19 Piscardo_Morao
#17 Vale, no te había entendido bien.

"La "elección voluntaria" no es lo que debe determinar si algo es discriminable o no"

Claro que no, pero en esas casos está claro que es de miserables discriminar a esas personas por algo sobre lo que no tienen ningún control.
0 K 10
#20 eipoc
#19 Estás reincidiendo en el error. ¿Qué pasaría si tuviesen control de ello?
0 K 9
#10 eipoc *
Odiar a nazis o fascistas es sano, es una señal de indignación ante las injusticias, es el motor que genera el movimiento para luchar contra ellas. Por eso odiar a un puto nazi es síntoma de salud mental y de conocimiento de la sociedad.

Veo un fallo en el argumento:
"A menudo se intenta desacreditar este rechazo confundiendo el odio a una ideología con el odio a personas por lo que son. La diferencia es esencial. Nadie elige su origen, su orientación o su identidad. Apoyar al nazismo, o…   » ver todo el comentario
0 K 9
#15 Piscardo_Morao
#10 Ser "un negro de Senegal o moreno de Marruecos" no tiene nada de malo, lo que es de mala persona es odiarlos por ser "un negro de Senegal o moreno de Marruecos"

Sigue intentando blanquear el fascismo con argumentos dignos de un niño de primaria, que vas bien.
0 K 10
#17 eipoc
#15 Creo que no has entendido nada del mensaje.

Precisamente el argumento del artículo indica que como no se puede elegir el color, la nacionalidad y la orientación sexual esas características no deben ser motivo de discriminación. Yo lo que digo es que no hay motivo para discriminar ni aunque se pudiesen elegir esos rasgos. La "elección voluntaria" no es lo que debe determinar si algo es discriminable o no.
0 K 9

