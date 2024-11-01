Por qué odiar a los nazis es ser buena persona

Explicación razonada de por qué creo que odiar a los nazis es ser buena persona, porque odiar a los que eligen discriminar, maltratar e incluso asesina a otras personas por el único motivo de existir, porque no son lo bastante blancos o porque son de otros países, en definitiva, por cosas que dichas personas no pueden elegir, mientras que ser nazi sí es una elección consciente.
Me hace mucha gracia (por aquí hay bastantes) ver a supuestos izquierdistas auto-proclamarse muy antifascistas y muy demócratas y luego hacérseles el culo Pepsi Cola con China o anhelar la Unión Soviética. Esa es también una buena dicotomía.
Los hombres lo somos por condición de nacimiento... Y por eso les llamamos feminazis...
El odio lo es algo que se da tanto en derechas como en izquierdas...
Esto da para que mucha gente reflexione sobre dónde deposita su odio...
Pero son las feministas las que han promovido e impulsado discursos de odio contra los hombres y discriminaciones legales contra seres humanos por condición de nacimiento...
Y los nazis somos los que lo criticamos...
Te das cuenta de la ironía o necesitas más argumentos...
Síguenos llamándonos nazis que deben ser odiados... Eres lo mismo que dices criticar y a quien hay que odiar ...
Vaya mundo en el que vivimos....
En fin.... Así nos va y así nos está yendo... Y espera... Qué lo que viene aún será más bestia, gracias a personas como tú...
Que buena persona que soy
Lo mismo el nazi eres tú, ¿lo has pensado?
"La "elección voluntaria" no es lo que debe determinar si algo es discriminable o no"
Claro que no, pero en esas casos está claro que es de miserables discriminar a esas personas por algo sobre lo que no tienen ningún control.
Veo un fallo en el argumento:
"A menudo se intenta desacreditar este rechazo confundiendo el odio a una ideología con el odio a personas por lo que son. La diferencia es esencial. Nadie elige su origen, su orientación o su identidad. Apoyar al nazismo, o… » ver todo el comentario
Sigue intentando blanquear el fascismo con argumentos dignos de un niño de primaria, que vas bien.
Precisamente el argumento del artículo indica que como no se puede elegir el color, la nacionalidad y la orientación sexual esas características no deben ser motivo de discriminación. Yo lo que digo es que no hay motivo para discriminar ni aunque se pudiesen elegir esos rasgos. La "elección voluntaria" no es lo que debe determinar si algo es discriminable o no.