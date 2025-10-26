edición general
La OCU lo confirma: el mejor agua embotellada de España es aragonesa y es la más barata del supermercado

El agua es un pilar fundamental de nuestra salud, pero en un mercado cada vez más saturado, la simple acción de elegir qué beber se ha convertido en una decisión compleja. En España, el consumo de agua embotellada ha experimentado un notable aumento, motivado por factores que van desde la percepción sobre la calidad del agua del grifo hasta la pura conveniencia. Ante esta realidad, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha realizado un exhaustivo estudio para arrojar luz sobre las mejores opciones disponibles, proporcionando una guía

#1 Alberto_meneame
El mejor agua normalmente es la del grifo.
www.elperiodico.com/es/vida-y-estilo/20241003/investigadores-desmiente
La embotellada tiene el problema de los microplasticos para la salud y todos los residuos que genera
7 K 89
Ankor #2 Ankor
#1 Explica eso a la población de todo levante. Con todo el problema de cal que hay.
1 K 21
#6 Alberto_meneame
#2 Por eso he puesto normalmente....
1 K 10
Aokromes #4 Aokromes
#1 hay localidades que ni siquiera tienen agua potable de grifo y tienen que llevarles cisternas.
0 K 11
jacapaca #8 jacapaca
#1 te lo compro pero matizo, ¿ como crees que se distribuye el agua del grifo? ¿ por el aire? O por tuberias plasticas?
0 K 6
Wintermutius #5 Wintermutius
Agua es femenino. Se utiliza el artículo masculino porque empieza por “a” tónica. Pero si añades un adjetivo delante, ya no tiene sentido utilizar masculino.
3 K 28
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
"Mejor agua embotellada" es un oxímoron. Además, esta agua solo la venden en Aragón
0 K 11
Pacman #7 Pacman
En Aragón hay buenos manantiales. Como el de Bronchales, un agua excepcional que se vendía en Mercadona y ahora la han cambiado por una bastante mediocre de Portugal.
0 K 11

