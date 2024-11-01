edición general
2 meneos
13 clics
Occidente, alarmado tras la advertencia de Rusia de un ataque a gran escala contra Kiev [ENG]

Occidente, alarmado tras la advertencia de Rusia de un ataque a gran escala contra Kiev [ENG]

La advertencia emitida por el Ministerio de Defensa ruso sobre un posible ataque contra el centro de Kiev, en respuesta a los intentos de atacar Moscú antes del 9 de mayo, alarmó seriamente a Occidente y a Volodímir Zelenski. Así lo afirmó el periodista chipriota Alex Christoforou en su canal de YouTube. Según el comentarista, las amenazas de Zelensky de atacar Moscú llamaron la atención del ejército ruso. Tras ello, opina Christoforou, el Ministerio de Defensa ruso emitió una de sus declaraciones más duras desde el inicio de la operación mili

| etiquetas: rusia , avisa , acciones , masivas , ataque , dia victoria
2 0 1 K 27 actualidad
10 comentarios
2 0 1 K 27 actualidad
Connect #6 Connect
Hay que ser pirómano para atacar Moscú el 9 de mayo si te están advirtiendo que estás pasando una linea roja,
Que Rusia tiene capacidad para destruir Kiev está claro. Que no lo haya hecho no significa que no pueda, sino que es una linea roja que Putin no ha querido pasar.

Si Zelenski ordena atacar Moscú ese día, es un psicópata declarado.
1 K 36
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#6

Si Zelenski ordena atacar Moscú ese día, es un psicópata declarado.

O el caniche a las órdenes de los pérfidos.
0 K 20
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Si los ucranianos atacan el desfile de la victoria, los rusos tomarían represalias.

La cuerda se puede estirar hasta cierto punto, hasta que Putin ceda ante los más belicosos y la lien parda de verdad.
0 K 20
#2 JoshJash
#1 com belicoso te refieres a quien ha invadido al país vecino y tiene por costumbre atacar infraestructura civil?
Si es así, por una vez tengo que darte la razón y felicitarte por ser coherente por una vez :-)
3 K 26
Josecoj #4 Josecoj
#2 Parece ser que los belicosos son siempre los demás…. Ellos solo dan abrazos y besos
1 K 18
#5 arreglenenlacemagico
#2 es que si te vistes si democracia eres una operacion de la CIA /NASAOTAN como va alguien en sus sano juicio renunciar al pais del arcoiris si no lo ves es que eres otannazi
0 K 7
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#2

Bueno, mientras la OTAN usa a los ucranianos de carne de cañón otros van de superioridad moral.
0 K 20
#10 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 ¿Atacar infraestructura civil? Nombrame una guerra donde no se haya atacado infraestructura civil.
0 K 13
suppiluliuma #7 suppiluliuma
#1 Exacto. Como los ucranianos se pongan muy tontos, Putin sacará al ejército bueno. :troll:
0 K 10
Josecoj #3 Josecoj
Éste medio es fiable o es cómo el ABC de aquí?
0 K 9

menéame