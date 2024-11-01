La advertencia emitida por el Ministerio de Defensa ruso sobre un posible ataque contra el centro de Kiev, en respuesta a los intentos de atacar Moscú antes del 9 de mayo, alarmó seriamente a Occidente y a Volodímir Zelenski. Así lo afirmó el periodista chipriota Alex Christoforou en su canal de YouTube. Según el comentarista, las amenazas de Zelensky de atacar Moscú llamaron la atención del ejército ruso. Tras ello, opina Christoforou, el Ministerio de Defensa ruso emitió una de sus declaraciones más duras desde el inicio de la operación mili
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Que Rusia tiene capacidad para destruir Kiev está claro. Que no lo haya hecho no significa que no pueda, sino que es una linea roja que Putin no ha querido pasar.
Si Zelenski ordena atacar Moscú ese día, es un psicópata declarado.
Si Zelenski ordena atacar Moscú ese día, es un psicópata declarado.
O el caniche a las órdenes de los pérfidos.
La cuerda se puede estirar hasta cierto punto, hasta que Putin ceda ante los más belicosos y la lien parda de verdad.
Si es así, por una vez tengo que darte la razón y felicitarte por ser coherente por una vez
Bueno, mientras la OTAN usa a los ucranianos de carne de cañón otros van de superioridad moral.