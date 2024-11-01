La advertencia emitida por el Ministerio de Defensa ruso sobre un posible ataque contra el centro de Kiev, en respuesta a los intentos de atacar Moscú antes del 9 de mayo, alarmó seriamente a Occidente y a Volodímir Zelenski. Así lo afirmó el periodista chipriota Alex Christoforou en su canal de YouTube. Según el comentarista, las amenazas de Zelensky de atacar Moscú llamaron la atención del ejército ruso. Tras ello, opina Christoforou, el Ministerio de Defensa ruso emitió una de sus declaraciones más duras desde el inicio de la operación mili